Ленобласть и МЧС контролируют готовность региона к весеннему сезону

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в режиме видеоконференции принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе встречи обсуждались готовность регионов к лесному пожароопасному сезону, летнему отдыху детей и пропуску весеннего половодья.

В Ленинградской области в подготовке к пожароопасному сезону в лесном фонде проведена расконсервация всей лесопожарной техники и оборудования 71 пожарной станции, подготовлены к работе 149 камер видеонаблюдения за пожарной обстановкой, полностью укомплектован штатный состав пожарных станций — 334 человек, 100 %, проверена готовность дополнительных сил и средств на случай ухудшения обстановки: 5 850 человек, 2 246 единиц техники, 27 817 единиц оборудования и средств пожаротушения.

В подготовке к детскому оздоровительному сезону определен один уполномоченный орган по организации и отдыха детей ― комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, на сайте комитета актуализируется Реестр организаций детского отдыха, вместе с ГУ МЧС региона формируется Реестр организаций, в которых будет организовано купание детей в водоемах. Всего в летний период 2023 года на территории области планируют осуществлять деятельность не менее 540 организаций отдыха и оздоровления детей. Предполагаемый охват детским отдыхом за лето составит не менее 97 тыс. детей Ленинградской области.

В период пропуска весеннего половодья в Ленинградской области мониторинг паводковой обстановки ведут 30 датчиков, 24 гидропоста на 12 реках и 2 каналах Ленобласти. Для ослабления ледовых полей специалистами-взрывотехниками в рамках государственных контрактов, заключенных с профильным комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области, начаты ледовзрывные работы на 6 заторах на реках Свирь, Оять и Паша, определены 332 пункта временного размещения 101 810 человек. Общая группировка сил для ликвидации ЧС на период паводков: 10 330 человек, 1 852 единиц техники и 108 плавсредств, 9 единиц авиатехники. Спасатели Аварийно-спасательной службы совместно с ГИМС и муниципальными администрациями проводят регулярные профилактические рейды и дежурства на водных объектах региона.