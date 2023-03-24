Не переводите деньги

Граждане беспрекословно выполняют инструкции мошенников, снимают со счетов сбережения, оформляют кредиты и отправляют все деньги преступникам. Некоторые продолжают диктовать коды и пароли, устанавливают разные приложения на свой смартфон по требованию злоумышленников. Материальные потери исчисляются сотнями тысяч и доходят до миллионов рублей.

19 марта в Коммунарский отдел полиции обратилась 64-летняя жительница Коммунара по поводу мошеннических действий. Накануне ей позвонили двое, представившиеся сотрудниками полиции: женщина, назвавшаяся Зотовой Еленой Юрьевной, и мужчина – Соболев Сергей Сергеевич.

По их указанию пенсионерка установила на свой телефон приложение «Рус деск», продиктовала «Сергей Сергеичу» цифровой пароль, появившейся на экране, после чего по указанию того же «Соболева» проследовала к банкомату на проходной картонной фабрики, где сняла 80 тысяч рублей, затем в другом банкомате перевела всю сумму на пять различных номеров телефона и еще 5000 рублей отправила на счет, продиктованный злоумышленником.

А после этого, войдя в приложение «Сбербанк онлайн», пенсионерка обнаружила три перевода денежных средств на имя Александра Андреевича Ю., которого она не знает, и переводов этих она не делала. Ущерб превысил 145 тысяч рублей.

13 марта следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – по факту мошенничества в особо крупном размере. 50-летней жительнице Коммунара позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального Банка России. Следуя его указаниям, женщина оформила кредитные карты на общую сумму 1 млн 785 тысяч 200 рублей и перевела преступнику всю сумму.

«Сотрудники Центробанка» звонили и 53-летней женщине-сторожу детского сада в Коммунаре. Они рассказывали, что с ее счетами происходят мошеннические действия: на нее, якобы, оформляется кредит. Для предотвращения преступных действий ей необходимо этот кредит переоформить и переслать деньги на счет безопасности. Дама оформила кредит в «ВТБ» на 300 тысяч рублей и отправила всю сумму мошенникам через терминал «Почта Банка».

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.