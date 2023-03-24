Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности прошел в Вырицкой школе
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Виктор Чугаев провел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности в стенах Вырицкой школы.
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На занятии ученикам 6-го класса рассказали о правилах пожарной безопасности дома и правилах поведения при возникновении пожара. Также ребятам разъяснили негативные последствия неосторожного обращения с огнем, бесконтрольного сжигания мусора и пала сухой травы.
Благодаря подобным профилактическим мероприятиям удается минимизировать количество пожаров, так как дети узнают о необходимых действиях при возникновении пожароопасной ситуации, и как предотвратить ее возникновение.
С преподавателями и персоналом образовательного учреждения также проведено теоретическое занятие по отработке слаженности действий персонала на объекте с массовым пребыванием людей при возникновении пожара и возникновении иных ЧС.
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