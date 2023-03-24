За такую рекламу придётся ответить!

Появление граффити с рекламой наркотических средств – это двойное зло. Жителей беспокоит порча имущества – фасадов жилых домов и зданий, многие из которых теперь украшают разноцветные «заплатки», как результат закрашивания тех самых надписей. Как отметил директор МУП ЖКХ г. Гатчины Максим Поздняк, в неделю приходится закрашивать до 80 надписей. И, собственно, налицо факт рекламы точек сбыта наркотических и психотропных средств.

На заседание комиссии Совета депутатов по вопросам ЖКХ, энергетики, землепользования, градостроительства и экологии заместитель начальника отдела участковых уполномоченных УМВД России по Гатчинскому району Рамиль Таипов отметил, что с начала года в УМВД поступило 11 обращений по поводу граффити на фасадах зданий. Однако установить виновных для привлечения к административной ответственности пока не удается.

Для того, чтобы поймать нарушителей, Рамиль Таипов просит быть активнее в том числе и самих жителей, особенно имеющих видеозаписи с камер. Все факты фото или видео фиксации актов вандализма следует направлять в УМВД.

Что касается другой стороны вопроса – собственно борьбы с распространением наркотических веществ (отработки тех самых адресов, что значатся на подобных трафаретах), то для понимания ситуации принято решение на следующее заседание комиссии пригласить сотрудника УМВД, отвечающего за данное направление работы.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области практически одновременно с городскими депутатами рассмотрели вопрос об усилении ответственности за рекламу наркотических и психотропных средств. Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов областного парламента, в том числе и представляющие Гатчинский район – это депутаты Людмила Тептина, Татьяна Бездетко, Александр Русских и Олег Белов. Как выяснилось, должного наказания за такие «художества» в законодательстве нет. И депутаты намерены восполнить этот пробел как можно скорее.

На заседании профильной комиссии областного парламента было рассмотрено два законопроекта - «О внесении изменений в статьи 3.5 и 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Депутаты предлагают внести следующие изменения в федеральные законы:

- во-первых, установить административную ответственность за распространение информации о местах реализации (сбыта) наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ. Кроме того, предлагается увеличить размер штрафных санкций для граждан по данной статье. За такое правонарушение предусматривается наказание в виде штрафов до 40 тысяч рублей для физических лиц или до 1,5 млн рублей для юридических лиц.

- во-вторых, предусмотреть уголовную ответственность в случаях, когда указанные деяния совершаются лицом, уже подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения - то есть совершаются повторно.

Как поделился депутат Законодательного собрания Андрей Лебедев, представители ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и наркоконтроля поддержали законопроекты. По их информации на территории Санкт-Петербурга 90% наркотиков распространяется путем «закладок». В Ленинградской области продажа наркотиков происходила из рук в руки, но в последнее время резко увеличилось количество их реализации через «закладки», а в городах на стенах домов появилось большое количество трафаретной рекламы о продажах. Помимо этого, запрещенные вещества широко рекламируются и продаются через сеть Интернет. Сейчас границы перекрыты, и наркотики производят в местных лабораториях, и как раз Ленинградская область – это тот регион, который «работает» и на себя, и на соседей. Поэтому правоохранители считают ужесточение антинаркотического законодательства своевременным и необходимым.

Оба законопроекта будут рассмотрены на пленарном заседании Законодательного собрания 29 марта.

Елена Суралёва