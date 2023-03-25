Большие и Малые Колпаны в царские времена

16 августа 1889 года приговором крестьянского схода в деревне Малые Колпаны открыли одноклассную школу Санкт-Петербургского Императорского Воспитательного дома. Она размещалась в старом приспособленном помещении. В 1890 году по инициативе члена Царскосельской уездной Управы от Гатчинского округа Ивана Адамовича Остонена школу перевели в новое собственное деревянное здание. В 1892/93 годах здесь обучалось 68 учащихся обоего пола.

Первоначально в штате учебного заведения имелась должность заведующего-учителя. В 1903 году, после преобразования школы в земское начальное училище, здесь появилась должность помощника учителя. Количество учеников тогда составляло 90 человек. В предреволюционный период Малоколпанскую школу посещали дети из Малых, Больших Колпан и Химози. Количество учащихся в 1912 году составляло 98 человек.

С момента открытия учителем здесь работал Петр Куйвонен, выпускник Малоколпанской учительской семинарии. После его смерти в 1902 году вдове А. Куйвонен была назначена пенсия. В дореволюционный период здесь работали учителями: Андрей Иванович Поккинен (он же заведующий) и Феофания Андреевна Иванова. Известно, что в 1909 году при Колпанской учительской семинарии открылась двухклассная земская школа.

Дачная жизнь

С 1880-х годов Малые Колпаны входили в число городских дачных окрестностей. В «Путеводителе по дачным местностям» Санкт-Петербургской губернии, изданном в 1889 году, среди рекламных объявлений о сдачи на летний период дач читаем следующее сообщение: «Отдельная дача из 4 комнат в деревни Малое Колпано, дом Риккера, в 3-х верстах от Гатчины».

Одним из дачников был известный дореволюционный поэт Константин Михайлович Фофанов, живший здесь с семьей в 1908-1909 годах. Об этом вспоминал выпускник Гатчинского реального училища, начинающий поэт Федор Грошиков, входивший в «фофановский поэтический кружок». Местом их сбора служил ресторан при гостинице купцов Веревкиных в Гатчине.

«Поздно ночью мы покидали гостиницу и выходили на улицу подышать свежим воздухом и развести всех по домам, – вспоминал Грошиков. – Шли мы по Большому проспекту вверх к обелиску Коннетабль. Здесь сыновья Фофанова, Борис и Константин, отделялись от нас – они жили в Малой Колпанской слободе, возле здания Финской кирхи с золоченым петухом на острие церковного шпиля, где в низеньком одноэтажном домике дачного типа проживала семья поэта К. Фофанова… Губительная водка скоро свела в могилу талантливого поэта. Он умер от белой горячки весной 1911 года».

С 1879 года в Малых Колпанах открылась одна из первых в России финских публичных библиотек. В начале ХХ столетия в этой деревне с разрешения Санкт-Петербургского губернского Земского Собрания ежегодно устраивались большие сельскохозяйственные ярмарки.

Проходили в этих местах народные певческие праздники. Один из них организовало Гатчинское финское общество трезвости 2-3 июня 1913 года. Общее количество участников хора составляло 700 человек, оркестра – 80 человек.

Культурная жизнь не стояла на месте. В том же году малоколпанские крестьяне и дачники учредили Театральное общество, состоящие из русской, финской и эстонской трупп. Вследствие чего, сообщала в марте 1913 года газета «Гатчина», «путем устройства спектаклей в местной земской школе образуют капитал для постройки народного дома с театром». Здесь же предполагалось открыть библиотеку-читальню, зал для лекций и «научный сельскохозяйственный музей». С большим успехом прошло здесь несколько спектаклей.

Воспоминания старожилов

В 1989 году я записал воспоминания старейшей жительницы деревни Малые Колпаны, 83-летней Людмилы Александровны Сучковой, урожденной Куттоловой.

«Я родилась в финской семье, отец занимался крестьянским хозяйством и извозничал, возил дачников. Деревня была очень зажиточной, многие держали лошадей и коров, пасеки, огороды, сады. Например, семья Ивана Адамовича Мононена держала трех лошадей, им принадлежало несколько выездных экипажей. До революции недалеко от кирхи находились лавки, чайная, аптека. Действовало пожарное депо с вышкой, активистами в котором были Андрей Коугие, Исаак Каассонен, Иван Каргу.

Я окончила Колпанскую приходскую школу. Помню, как после занятий я с подругами ходила смотреть на выступления духового оркестра, состоящего из местных жителей. Оркестр играл на всех праздниках и ярмарках, выступал в Гатчине.

В деревне жили как финские крестьяне, так и русские. Летом было много дачников. Любимым местом отдыха была речка Колпанка, тогда очень чистая, утопающая в зелени. По берегам имелись купальни и лодочные станции, у некоторых крестьян вдоль реки стояли баньки. В речке водилось много рыбы, в том числе форель и щука. Воду можно было пить. В окрестностях – много лесов и болотистых перелесков, куда мы ходили за грибами и ягодами. Много черники, брусники и земляники.

По лугам носились зайцы, в таком количестве, что они забегали в деревенские огороды, где некоторые мужики без особого труда их ловили сетями, а зимой отстреливали из ружей. Зимой зайцы появлялись в садах, сгрызая кору молодых яблонь.

Из старых преданий старики рассказывали, что раньше в Малых Колпанах был постоялый двор, в котором останавливались путники, проезжавшие по Киевскому тракту. Здесь они обедали, пили чай и отдыхали. Могли и заночевать. Дом, в котором он находился, стоит и сейчас: улица Центральная, дом 55. Это сейчас самый старый дом в деревне. Напротив него раньше стоял верстовой столб и проходила дорога.

Из исторических, утраченных мест хочется вспомнить кладбище у кирхи. Здесь похоронены все мои предки – крестьяне Куттоловы, представители старинных деревенских фамилий Сойту, Мононен, Коугия, Каргу… Кладбище было очень богатым, с каменными и мраморными надгробиями и склепами, с большими чугунными крестами. Оно делилось на три части: финскую, немецкую и эстонскую. Помню, перед входом в кирху большой мраморный фамильный склеп в металлической ограде немецкого генерала Смедриха».

Удалось установить, что в 1913 году деревня Большие Колпаны состояла из 47 дворов, Малые Колпаны – из 43. Среди известных жителей дореволюционного времени можно отметить генерал-майора Якова Петровича Богомолова (1910 г.), владельца собственного дома и коммерческой дачи. Два дома в этой слободе принадлежали камердинеру Императорского двора Егору Варламовичу Мазурову. В 1913 году упоминаются богатые крестьяне-собственники: Иван Николаевич Туров, Николай Николаевич Иванов и Василий Иванович Иванов.

Андрей Бурлаков