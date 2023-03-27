Область провожает зиму

«Несмотря на сложные климатические условия, мы выдержали. В целом работу оцениваю на хорошо, но расслабляться не стоит. Зима еще не ушла. На следующий год необходимо доработать схемы уборки в городах новостроек и ускорить перевод бесхозных дорог на баланс муниципалитетов. Коммунальных аварий было не так много, хотя имевшиеся случаи показали слабые места и то, что нужно в весеннее время уделить особое внимание ремонту», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Коммунальным службам Александр Дрозденко поручил организовать рабочую группу по устранению подтоплений в подвалах и на улично-дорожной сети. Выявлять такие объекты будут администрации муниципальных образований и профильные комитеты. Результатом работы должны стать укрепительные или восстановительные мероприятия, которые позволят купировать проблему подтопления в будущем. Областным дорожникам глава региона поручил увеличить интенсивность дорожных ремонтов, в том числе за счёт планов 2024-25 годов. «Необходимо тщательно проанализировать обращения в социальных сетях и понять, что мы можем делать уже сейчас. Основные критерии — социальная значимость и интенсивность», — подчеркнул глава региона.

Особое внимание губернатор уделил грядущей просушке региональных трасс, которая традиционно стартует в Ленобласти с 1 апреля. Нагрузка на ось на асфальтовых дорогах составит 5 тонн, на гравийных — 3 тонны. Для контроля режима просушки будут работать передвижные весы, на которых будут взвешивать большегрузы. Штраф за несоблюдение правил провоза достигает несколько сотен тысяч рублей. «Область официально обратится в ГИБДД и прокуратуру с просьбой оказать содействие в проведении просушки. Это общее дело, которое помогает сохранить нашу дорожную сеть после зимы», — добавил Александр Дрозденко.

За последние полгода Снежный штаб еженедельно отрабатывал около 300 обращений и заявок, благодаря которым актуализировал схемы уборки территорий и определил проблемные зоны. Над уборкой территории трудились три тысячи человек и две тысячи единиц спецтехники. В то же время на региональных дорогах Ленобласти работало 45 тысяч единиц спецтехники и почти 63 тысячи рабочих. По сравнению с прошлой зимой количество ДТП сократилось до 158 аварий против 176.