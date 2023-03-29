Безопасность и контроль

Раскрываемость преступлений возросла

Начальник Управления МВД России по Гатчинскому району, полковник полиции Денис Шутов представил депутатам доклад об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД за 2022 год.

В течение 2022 года усилия управления и отделов полиции были направлены на оздоровление оперативной обстановки, повышение эффективности оперативно-служебной деятельности, в том числе с учетом недостатков, выявленных в ходе контрольной проверки УМВД России в третьем квартале прошлого года.

Сотрудниками обеспечен правопорядок и не допущено совершение резонансных преступлений в период подготовки и проведения более 230 значимых государственных, общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий. Силами сотрудников за год проведено 68 локальных операции по инициативе управления - «Пешеход. Пешеходный переход», «Встречная полоса», «Надзор», «Улица», «Нетрезвый водитель» и другие, 117 специализированных оперативно-профилактических операций федерального и регионального уровней.

В 2022 году на территории Гатчинского района зарегистрировано 2860 преступлений, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Увеличение произошло за счет роста зарегистрированных мошенничеств, в частности IT-мошенничеств, тяжких и особо тяжких составов, а также преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Раскрыто 1101 преступление (41,1 %), что выше показателя предыдущего года на 20,9 %.

За истекший период повышенное внимание уделялось организации деятельности подразделения участковых уполномоченных полиции. Штатная численность участковых уполномоченных полиции составляет всего 33 должности, из них в городе – 13. За 2022 год участковыми уполномоченными рассмотрено 3680 заявлений и сообщений граждан и организаций. Нагрузка на одного участкового достигла 111,5 материалов.

За 2022 год на территории Гатчинского района зарегистрировано 3097 дорожно-транспортных происшествий, что на 5,3% меньше, чем в 2021 году. Основными причинами ДТП с пострадавшими участниками стали: нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков (несоблюдение очередности проезда).

В течение 2022 года девять сотрудников управления приняли участие в охране общественного порядка в зоне СВО.

Тарифы на дополнительное образование

Председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова представила на утверждение тарифы на оказание платных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Гатчинского района, которые не менялись с 2019 года.

Как пояснила Мария Титова, в расчет цены на оказание услуг входят затраты на оплату труда основного персонала, накладные расходы, амортизация, а также затраты материальных запасов.

Решением совета депутатов в Детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова тарифы на занятия в подготовительной группе (8 занятий в месяц) увеличены на 9,37%: было 960 рублей, стало – 1050 рублей; для индивидуальных занятий с педагогом (4 занятия в месяц) рост составил 4,76 %: было - 2100 рублей, стало - 2200 рублей.

В Таицкой детской музыкальной школе им. Н.А. Римского-Корсакова тариф на занятия в подготовительной группе (8 занятий в месяц) увеличился на 4,6%: было - 650 рублей, стало – 680 рублей; для индивидуальных занятий с педагогом (4 занятия в месяц) рост составил 4 %: было - 2000 рублей, стало – 2080 рублей.

В Войсковицкой детской школе искусств на 4,16 % увеличились тарифы на занятия в группе «Подготовка детей к обучению в школе искусств» (8 занятий в месяц): было - 1200 рублей, стало - 1250 рублей. На 5 % поднялись тарифы в подготовительной группе «Развитие интеллектуально-творческих способностей» (8 занятий в месяц): было -1000 рублей, стало - 1050 рублей. На 2,78 % дороже будут стоить индивидуальные занятия «Музыкальные инструменты» (4 занятия в месяц): было -1800 рублей, стало – 1850 рублей.

Итоги проверок

Председатель контрольно-счетной палаты Гатчинского района Нина Игнатьева проинформировала о ходе и результатах проверок. Так, специалистами КСП проверено использование предоставленных субсидий получателями за год в общем объеме на сумму более 10 млрд рублей. В настоящее время идет проверка годовой отчетности по поселениям.

Нина Григорьевна перечислила самые частые виды нарушений и провела краткий ликбез, как избежать их в дальнейшем. Нарушения касаются составления отчетности, заполнения отчетных форм, имеют место различные нарушения при формировании бюджета. Например, не поставлены на учет земельные участки, отсутствуют в реестре и на балансе, имущество не оформлено законодательным образом и прочее.

В связи с изменениями действующего законодательства изменены и квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Гатчинском районе, а также внесены изменения в прогнозный план приватизации имущества района на 2023 год.

Татьяна Можаева