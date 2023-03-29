Безопасность и контроль
Общественная безопасность и контроль расходования бюджетных средств обсуждались на очередном заседании совета депутатов Гатчинского района.
Раскрываемость преступлений возросла
Начальник Управления МВД России по Гатчинскому району, полковник полиции Денис Шутов представил депутатам доклад об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД за 2022 год.
В течение 2022 года усилия управления и отделов полиции были направлены на оздоровление оперативной обстановки, повышение эффективности оперативно-служебной деятельности, в том числе с учетом недостатков, выявленных в ходе контрольной проверки УМВД России в третьем квартале прошлого года.
Сотрудниками обеспечен правопорядок и не допущено совершение резонансных преступлений в период подготовки и проведения более 230 значимых государственных, общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий. Силами сотрудников за год проведено 68 локальных операции по инициативе управления - «Пешеход. Пешеходный переход», «Встречная полоса», «Надзор», «Улица», «Нетрезвый водитель» и другие, 117 специализированных оперативно-профилактических операций федерального и регионального уровней.
В 2022 году на территории Гатчинского района зарегистрировано 2860 преступлений, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Увеличение произошло за счет роста зарегистрированных мошенничеств, в частности IT-мошенничеств, тяжких и особо тяжких составов, а также преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Раскрыто 1101 преступление (41,1 %), что выше показателя предыдущего года на 20,9 %.
За истекший период повышенное внимание уделялось организации деятельности подразделения участковых уполномоченных полиции. Штатная численность участковых уполномоченных полиции составляет всего 33 должности, из них в городе – 13. За 2022 год участковыми уполномоченными рассмотрено 3680 заявлений и сообщений граждан и организаций. Нагрузка на одного участкового достигла 111,5 материалов.
За 2022 год на территории Гатчинского района зарегистрировано 3097 дорожно-транспортных происшествий, что на 5,3% меньше, чем в 2021 году. Основными причинами ДТП с пострадавшими участниками стали: нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков (несоблюдение очередности проезда).
В течение 2022 года девять сотрудников управления приняли участие в охране общественного порядка в зоне СВО.
Тарифы на дополнительное образование
Председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова представила на утверждение тарифы на оказание платных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Гатчинского района, которые не менялись с 2019 года.
Как пояснила Мария Титова, в расчет цены на оказание услуг входят затраты на оплату труда основного персонала, накладные расходы, амортизация, а также затраты материальных запасов.
Решением совета депутатов в Детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова тарифы на занятия в подготовительной группе (8 занятий в месяц) увеличены на 9,37%: было 960 рублей, стало – 1050 рублей; для индивидуальных занятий с педагогом (4 занятия в месяц) рост составил 4,76 %: было - 2100 рублей, стало - 2200 рублей.
В Таицкой детской музыкальной школе им. Н.А. Римского-Корсакова тариф на занятия в подготовительной группе (8 занятий в месяц) увеличился на 4,6%: было - 650 рублей, стало – 680 рублей; для индивидуальных занятий с педагогом (4 занятия в месяц) рост составил 4 %: было - 2000 рублей, стало – 2080 рублей.
В Войсковицкой детской школе искусств на 4,16 % увеличились тарифы на занятия в группе «Подготовка детей к обучению в школе искусств» (8 занятий в месяц): было - 1200 рублей, стало - 1250 рублей. На 5 % поднялись тарифы в подготовительной группе «Развитие интеллектуально-творческих способностей» (8 занятий в месяц): было -1000 рублей, стало - 1050 рублей. На 2,78 % дороже будут стоить индивидуальные занятия «Музыкальные инструменты» (4 занятия в месяц): было -1800 рублей, стало – 1850 рублей.
Итоги проверок
Председатель контрольно-счетной палаты Гатчинского района Нина Игнатьева проинформировала о ходе и результатах проверок. Так, специалистами КСП проверено использование предоставленных субсидий получателями за год в общем объеме на сумму более 10 млрд рублей. В настоящее время идет проверка годовой отчетности по поселениям.
Нина Григорьевна перечислила самые частые виды нарушений и провела краткий ликбез, как избежать их в дальнейшем. Нарушения касаются составления отчетности, заполнения отчетных форм, имеют место различные нарушения при формировании бюджета. Например, не поставлены на учет земельные участки, отсутствуют в реестре и на балансе, имущество не оформлено законодательным образом и прочее.
В связи с изменениями действующего законодательства изменены и квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Гатчинском районе, а также внесены изменения в прогнозный план приватизации имущества района на 2023 год.
Татьяна Можаева