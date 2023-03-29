«Дружба нам помогает делать настоящие чудеса»

Сказка шагает из века в век

326 лет назад Шарль Перро написал сказку «Золушка», 78 лет назад состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Золушка», а в мае 1947 года в стране, где ещё дымились пожарища самой кровопролитной войны ХХ века, вышел на киноэкраны фильм «Золушка» по пьесе Евгения Львовича Шварца. Снимать сказку доверили автору идеи, Надежде Николаевне Кошеверовой в тандеме с оператором Евгением Вениаминовичем Шапиро. Не каждой сказке уготована такая счастливая жизнь, но для этой всё сложилось счастливо.

320 лет назад оставил этот мир французский сказочник, «обувший» Золушку в серебряную туфельку, а сказка шагает из века в век, радуя всех от мала до велика. В нашей стране она «рождалась» трижды: то в виде сказки, то балета, то фильма. Что же в ней такого есть, что ей уготована была такая честь?!

Трудно выразить словами, чем эта незамысловатая сказка, стала для первого послевоенного поколения. Мы мало интересовались тогда, кто и когда написал «Золушку», сколько вариантов её существует, кто был автором. Но уже тогда мы знали, что премьера картины состоялась 9-го мая 1947 года в Ленинградском Доме кино. И то, что в 1946-ом году в городе, где от каждого переулка, двора, фасада дома веяло блокадой, где среди развалин, голода и холода, отсутствия обычной одежды, достойной мебели, на киностудии «Ленфильм», как мановению волшебной палочки, рождался великолепный фильм, уже само по себе можно было назвать сказочным явлением!

Всё остальное - история создания, авторство идеи, знакомство с потрясающим актёрским составом, авторство сценария, Прокопьевский балет и многое другое - пришло позже.

Признаюсь, для нас, детей войны, увидевших фильм «Золушка» в мае, как подарок ко дню рождения брата, было настоящим чудом! Это был луч надежды, веры в торжество справедливости, в положительный исход самого тяжелого испытания: голода, разрухи, потери родных и близких.

Мы собирали копейки в складчину и оправляли гонца в кинотеатр, а затем устраивались под шелковицей-кормилицей и слушали его рассказ, мечтая оказаться на этом месте в следующий раз. Тогда, в 1947-ом году, 16-го мая, для нас главным был финал действия. Сколько бы раз мы ни смотрели фильм, ничего не исчезало и не менялось. Финал всегда оставался неизменным: принц выбирал в невесты девушку, которая потеряла туфельку. А как мы радовались, что были в числе миллионов, посмотревших фильм.

Дети подарили сказку

Прошло столько лет, но и до сих пор эта добрая и невероятно остроумная сказка продолжает нас удивлять и радовать! И уже правнуки разбирают фильм на цитаты и ставят детские спектакли, как театральный коллектив «Эксклюзив» Районного центра детского творчества (руководитель М.А. Хейстонен).

27-го марта, в Международный день театра, коллектив подарил публике премьерный спектакль «Золушка». Играли двумя составами! Вы только вообразите: Мачеха, Король, Отец и Глашатай играли в обоих составах! Ученики средней и младшей группы, по мнению Марины Хейстонен, получили основы для реализации многоплановой работы в спектакле, который они продолжат оттачивать и дальше. Они последовательно осваивали «круги внимания», своеобразный многоплановый тренажёр для успешной работы с партнёрами в спектакле. Это быстрое переодевание, пользование реквизитом: перестроение и построение и многое другое. Так же, как и умение гримироваться, которым ещё предстоит овладеть.

Марина Альбертовна выступила и в роли автора костюмов. В заключение добавила, что «спектакль с минимумом декораций и реквизита готов предстать на любой сцене».

Возможно, это был тот случай, когда пришло время узнать и им ответ, что был явлен Е.Л. Шварцем: «Когда-нибудь спросят: а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым».

Мы стали свидетелями, а многие жители приходили убедиться в этом два и три раза, что участникам спектакля удалось «предъявить», да так естественно и точно, что мы готовы были скрутить Мачеху (Маргарита Анисимова), выскочить на сцену и помочь Золушке (Юлия Никешина и Алёна Ниипполайнен) отправиться на бал, чтобы увидеть Принца (Артемий Анисимов, Артём Никешин), укоротить длинные языки её Дочкам (Екатерина Печелина, Дарья Шуклина и Екатерина Фёдорова с Серафимой Ниипполайнен). Мы были так приятно удивлены обворожительными Феями (Алина Загумённова, Маргарита Бухонова), что не заметили, как они творили чудеса: из кубиков рождалась карета, добрый кучер и трясли гривами кони (Роман Новосёлов, Екатерина Авраменко, Елизавета Васильева, Варвара Васильева, Василиса Черняк). Вид только одной «горностаевой» мантии выдавал приобретающего опыт правления Короля – устроителя балов (Алексей Платунов). Да, того самого, что мечтала при случае «сосватать» за одну из дочерей Мачеха, державшая «под сапогом» мужа-лесоруба (Тимур Плотников). Мы простили ему всё после того, он предстал с дочерью перед королём. Но как читал указы его величества Глашатай (Тимур Плотников), любовалась даже Мачеха.

В первой роли в спектакле «Золушка» Маргарита Анисимова окончательно завоевала «всенародную любовь». Это не было случайностью, работа на репетициях до остатка дала свои плоды. Для неё не существует никаких неудобств, если это нужно для роли и для партнёров на сцене. Это вам никого не напоминает?

Мы в отличном настроении покидали уютную мастерскую театрального коллектива и его сцену. А на улице сыпал белый и пушистый снег, округа напоминала снежное королевство. Дети подарили нам сказку, которой так не хватает в ежедневной жизни. Действительно, «очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь».

Жанна Гриненко