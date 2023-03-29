«Калевала» на гатчинской земле

24 марта в Большеколпанском центре культуры состоялось традиционное праздничное мероприятие в честь «Калевалы» – карело-финского эпоса. Праздник проходит ежегодно уже в течение восьми лет, проводит его администрация Гатчинского района совместно с обществом ингерманландских финнов «Хатсина», руководит которым Нина Аниконова. Традиционно в мероприятии принимает участие Гатчинский педколледж им. Ушинского, а с прошлого года присоединилась Школа третьего возраста.

...В этот день в Большеколпанском центре культуры и спорта поселился дух Ингерманландии. Было многолюдно, шумно, весело. На праздник собрались и местные жители, и приезжие, и сами хранители ингерманландских традиций, и гости. Родители приводили детей, ученики Большеколпанской школы приходили целыми классами – недаром организаторы праздника стараются приурочить его к началу школьных каникул.

В большом зале мужчины и женщины в ярких карело-финских костюмах плясали круговую хумппу и приглашали всех желающих научиться танцевать этот народный финский танец.

В малом зале проводились мастер-классы и выставки, подготовленные центром «Хатсина». Были представлены книжные издания «Калевалы» разных лет, домотканые половички и дорожки, традиционные игровые карельские и финские куклы, резьба по дереву, старинные финские подзоры – вязаные крючком кружевные украшения для кроватей, подушек, подъюбников. Здесь же проходил мастер-класс плетения из бересты, работала фотозона «Интерьер финского дома».

В большом зале демонстрировалась выставка лоскутного шитья мастерицы Анны Зыковой (Лиукконен) по сюжетам «Калевалы». На этих картинах и веселый охотник Лемминкайнен возвращается с охоты, и старый мудрый песнопевец Вяйнямейнен играет на кантеле, и кузнец Илмаринен плывет в Похьёлу за Сампо – в общем, много интересного.

На втором этаже работала выставка «Калевала» в рисунках взрослых», дети учились плести орнаменты финских поясов, раскрашивали иллюстрации к «Калевале», слушали рассказы о карело-финском эпосе, знакомились с народным финским инструментом кантеле.

В этом году впервые в рамках праздника состоялись краеведческие чтения, посвященные 160-летию Колпанской учительской семинарии и Году педагога и наставника в России.

Конечно, праздничную атмосферу создавали, прежде всего, ингерманландцы в красочной национальной одежде. На первый взгляд, народные костюмы похожи: в глаза бросается сочетание красного и белого, геометрические орнаменты, вышивка. Но, оказывается, эти костюмы финноугорских народностей различаются в зависимости от лютеранского прихода.

- На мне – дудергофский костюм, – объясняет Лемпи Петровна Аракчеева, в девичестве Малки. – Этот костюм мне подарили в 1992 году, он считается праздничным. В каждом приходе был свой костюм: гатчинский, скворицкий, колпанский. Дудергофский приход располагался на Можайской горе, там как раз моя малая родина. А вообще предки моего отца приехали в Россию из Финляндии в 1700 году, во времена Северной войны. Там было очень тяжело жить, а здесь были хорошие места. С тех пор наша семья и поселилась в этих краях. В 1900 году деревня, где жил прадедушка, сгорела, и царь выделил им безвозмездно землю недалеко от Туутари.

- Лемпи Петровна, вы сохраняете традиции, культуру, веру предков?

- Конечно! Мы – лютеране, по субботам ходим в кирху, внучка посещает воскресную школу в Скворицах в храме святой Екатерины. По воскресеньям там проходят концерты духовной музыки, приезжают молодые исполнители. Обязательно отмечаем самые знаменательные праздники ингерманландских финнов: Рождество (25 декабря), Пасху и Иванов день. С детства помню, на Ивана Купалу 24 июня мы всегда жгли костры…

- А на ингерманландском языке вы говорите?

- Говорю, но, к сожалению, не пишу – письменность нужно было сохранять с детства. И чтобы язык не забывался, надо говорить на нем чаще. Дети уже совсем плохо знают, а когда родители были живы, мы в семье всегда говорили на финском, слушали радио, читали финские журналы, которые нам присылали из Карелии. Правда, во времена моей юности и молодости наши национальные символы были как бы под запретом, тема ингерманландской культуры не поднималась. Только в 1989 году я узнала, что существует флаг, герб и гимн Ингерманландии, и примерно с того времени началось возрождение нашей идентичности.

- Что означает ваше имя?

- В переводе на русский Лемпи значит «любовь».

…Праздничный концерт «Легенды северных широт» открыли чтения рун из «Калевалы». Звучала руна «Кантеле», посвященная народному карело-финскому инструменту кантеле:

Приходи сюда послушать,

Кто еще не слышал раньше

Этих вечных рун усладу

Вместе с кантеле напевом!

На сцене выступали творческие коллективы Большеколпанского центра культуры, артисты Гатчинской школы третьего возраста и «Хатсины», хор Гатчинского лютеранского прихода им. святого Николая. Звучали финские народные песни, карельские мелодии, исполнялись танцы ингерманландских финнов и другие.

Участников мероприятия приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению Ольга Мясникова. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев поздравил всех с праздником и вручил благодарственные письма за сохранение и популяризацию культуры ингерманландских финнов на территории Гатчинского района Нине Аниконовой – директору Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина», Ларисе Елагиной – художнику-постановщику Большеколпанского центра культуры, Елене Малковой – участнику «Хатсины».

- На гатчинской земле издревле проживают ингерманландские финны, которые через четыре столетия пронесли память о своих предках, веру, традиции, народную и духовную культуру. Спасибо организаторам фестиваля за стремление не только сохранять национальные традиции, но и знакомить с ними молодое поколение, – сказал Сергей Васильевич.

…Гатчинский район – это культурный центр и духовная сокровищница ингерманландской культуры. В свое время на гатчинской земле были основаны пять лютеранских приходов: Скворица (1624 год), Спанкова (1640 год), Колпана (1640 год), Коприна (1650 год), Хатсина (1789 год), в которых позднее в XVIII-XIX веках собиратели фольклора записали песни-руны, сохранившиеся до наших дней. Сегодня в трех действующих евангелическо-лютеранских приходах в Гатчинском районе широко отмечаются религиозные праздники, проходят концерты духовной музыки, фестивали хорового песнопения.

Екатерина Дзюба