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Ленобласть чистит дороги от весеннего снегопада

Последствия снежного шторма на региональных трассах Ленинградской области убирают свыше 300 единиц спецтехники. От снега и наледи за сутки вычищено почти 8 тысяч километров покрытия и обочин.

Рубрики:  Дороги

Дорожники предупреждают водителей, что в ближайшие три дня сложная погода сохранится: местами высота выпавшего снега составит 18 сантиметров, а температура воздуха будет колебаться от -10 градусов по Цельсию ночью до +2 днем. В среду, 29 марта, сильный мокрый снег ожидается в течение дня в восточных районах Ленобласти, ближе к вечеру — в западной части региона.

Обращений водителей по поводу обстановки на дорогах круглосуточно ждет горячая линия «Ленавтодора» — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники Ленобласти и в Телеграме.