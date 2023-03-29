«Натюрморт» Владимира Маркова

Художник представил серии своих работ «Знаки зодиака», «Бытие», «Стекло и свет», «Моно натюрморт», «Натюрморт на окне». Центром выставки послужила инсталляция из предметов, использованных в создании данных работ.

Несколько слов об авторе. Владимир Марков родился в Гатчине 26 февраля 1947 года. Всю свою жизнь и творческую деятельность провел в Гатчине, Санкт-Петербурге и его пригородах. Учился живописи в Ленинградском художественном училище (ЛХУ) имени В.А. Серова (ныне Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха), затем поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной, которое успешно окончил в 1974 году и получил диплом дизайнера.

Владимир Марков - член Союза художников России, Российского союза кузнецов и гильдии кузнецов Санкт-Петербурга и Северо-Запада, академик Российской кузнечной академии имени профессора Зимина. Последние 12 лет являлся членом государственной аттестационной комиссии Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

10 лет руководил «Воскресной школой кузнечного искусства». Награжден орденом «Золотая подкова» Российской кузнечной академии. Опубликовал множество статей по кузнечному искусству. В 2010 году вышла книга «Школа кузнечного искусства Владимира Маркова».

Основными направлениями творческой деятельности являются дизайн, графика, фотография, живопись, ювелирное и кузнечное искусства. За прошедшие годы состоялось множество выставок, из них 12 персональных, как в России, так и в странах Европы. В настоящее время посвятил себя живописи, графике и фотографии.

Выставка «Натюрморт» продлится в музее «Дачная столица» до 21 мая.