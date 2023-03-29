Область субсидирует льготный проезд в электричках

«Субсидирование проезда льготных категорий граждан сегодня приобретает первостепенную роль, особенно в условиях постоянно растущего пассажиропотока. В 2022 году по Ленинградской области электропоездами было перевезено 46,2 миллиона пассажиров, что на 9,2% больше, чем в 2021 году», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Область предоставляет перевозчику АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» две региональные субсидии – для возмещения льготного проезда отдельных категорий жителей и для обучающихся в очной форме. Льготные категории граждан получают 90% скидку на проезд в пригородных электропоездах, а школьники и студенты – 50%.

К льготным категориям граждан относятся ветераны труда, труженики тыла, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, пенсионеры и члены многодетных семей.