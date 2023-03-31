В Гатчинском районе – новые газопроводы

«Новые объекты газоснабжения позволят обеспечить голубым топливом свыше 1,5 тысяч человек из Гатчинского, Тосненского, Волховского, Лужского, Ломоносовского и Волосовского районов. Далее предстоит провести подводящие газопроводы к частным домохозяйствам. Специализированные компании уже ведут прием заявок и заключают договоры на догазификацию», — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Первые очереди распределительных газопроводов построены в деревне Мины и деревне Меньково Гатчинского района, в поселках Ропша Ломоносовского района и Кикерино Волосовского района.

Также завершено строительство объектов газораспределения в поселке Тельмана Тосненского района, деревне Ретюнь Лужского района, в деревнях Большие Колпаны и Малое Верево Гатчинского района, в деревне Ерзуново Тосненского района, в деревне Глобицы Ломоносовского района. Новый газопровод в деревне Вындин Остров Волховского района.