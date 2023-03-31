В Гатчинском районе – новые газопроводы
Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершили строительство 11 распределительных газопроводов общей протяженностью 37,2 км.
«Новые объекты газоснабжения позволят обеспечить голубым топливом свыше 1,5 тысяч человек из Гатчинского, Тосненского, Волховского, Лужского, Ломоносовского и Волосовского районов. Далее предстоит провести подводящие газопроводы к частным домохозяйствам. Специализированные компании уже ведут прием заявок и заключают договоры на догазификацию», — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.
Первые очереди распределительных газопроводов построены в деревне Мины и деревне Меньково Гатчинского района, в поселках Ропша Ломоносовского района и Кикерино Волосовского района.
Также завершено строительство объектов газораспределения в поселке Тельмана Тосненского района, деревне Ретюнь Лужского района, в деревнях Большие Колпаны и Малое Верево Гатчинского района, в деревне Ерзуново Тосненского района, в деревне Глобицы Ломоносовского района. Новый газопровод в деревне Вындин Остров Волховского района.