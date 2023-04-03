Инвестировали в преступность

25 марта в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 65-летний жительницы Гатчины. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником «Тинькофф банка» и предложил работу в сфере инвестиций. Недолго думая, пенсионерка согласилась и перешла по ссылке на торговую платформу Drg-com. За короткий промежуток времени она сделала несколько переводов на сумму свыше миллиона рублей. После этого сайт заблокировали. Денежные средства вывести нет возможности. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

24 марта в полицию обратился 69-летний житель Больших Колпан, которому позвонил липовый сотрудник полиции, наврал с три короба и потребовал оформить кредит и перевести деньги на некий номер счета через банкомат «Альфа-Банка». Что пенсионер и сделал: отправил заемные полмиллиона преступнику.

23 марта в Коммунарский отдел полиции поступило два похожих заявления. 62-летняя жительница Кобралово сообщила, что ей звонили какие-то люди, представлявшиеся сотрудниками экономической безопасности МВД России, и сообщали, что мошенники пытаются украсть денежные средства с ее счета. Поэтому необходимо перевести все деньги на безопасные счета. Следуя инструкциям аферистов, пенсионерка перевела 300 тысяч на чужой банковский счет и распрощалась со своими накоплениями.

Аналогичным образом обманули 62-летнего жителя Коммунара: он пожаловался, что ему звонили от имени сотрудников Центробанка и пугали мошенниками, которые вот-вот украдут все его деньги. В итоге «на безопасные счета» мужчина отправил 318 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств в крупном размере возбуждены уголовные дела.