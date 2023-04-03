Ленобласть ставит транспорт на весы

В период просушки, разрешенная максимальная масса на одну ось грузовика при движении по асфальтовым дорогам составляет пять тонн, а при проезде по гравийным — три тонны. Такие весовые ограничения нужны для того, чтобы основание дорог, насыщенное влагой, полностью оттаяло после зимы.

Штраф за движение с перегрузом достигает нескольких сотен тысяч рублей вместе с эвакуацией машины на спецстоянку.

При этом, предусмотрен ряд исключений, на перевозку которых период весенней просушки дорог в Ленобласти не распространяется. Это:

· международные перевозки грузов;

· пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

· перевозка пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семенного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удобрений, почты и почтовых грузов;

· перевозка опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

· движение и транспортировка сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;

· транспортные средства, используемые при транспортировании твердых коммунальных отходов;

· движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов Ленинградской области;

· транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

· транспортные средства, осуществляющие перевозку смазочных масел и специальных жидкостей.