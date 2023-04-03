Проектам молодежи — областная поддержка

Жители региона от 14 до 35 лет могут принять участие в конкурсе губернатора Ленинградской области по поддержке молодежных инициатив. На конкурс можно подать только одну заявку, которую необходимо направить до 2 мая на электронную почту комитета по молодежной политике Ленинградской области omplo@lenreg.ru в формате pdf.

Обязательное условие — кандидаты должны уже реализовывать или планировать реализацию своих проектов в текущем году на территории Ленинградской области.

«Сегодня у нас снова открывается прием заявок на конкурс среди физических лиц. Благодаря ему молодые люди могут превратить свои мечты в возможности. Общий объем финансовой поддержки молодежных инициатив в этом году составит 2,5 млн рублей. В конкурсе ― 7 номинаций. По каждой номинации будут определены 3 победителя. Автор, чей проект займет 1 место, получит 200 тысяч рублей, за второе место ― 100 тысяч рублей, за третье место ― 50 тысяч рублей», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

На победу в конкурсе могут претендовать проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей молодежи, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, уважение к отечественной истории, национальным традициям народов России, инициативы, содействующие образованию молодежи, их научной, научно-технической деятельности, формированию общественных пространств и комфортной городской среды, а также проекты по экологии, патриотизму, поддержке молодых семей.