«Мой дворец» Аделаиды Ёлкиной

Старшему поколению гатчинцев, краеведам и обычным людям, увлекающимся историей, имя Аделаиды Сергеевны Ёлкиной хорошо известно. Она пользовалась уважением музейной общественности как хранитель Гатчинского дворца, исследователь, популяризатор отечественной истории и культуры. О ней сняты видеосюжеты, написаны замечательные статьи, познакомиться с которыми мы предлагаем и молодому поколению.

В этом году юбилейная дата - 85 лет со дня рождения Аделаиды Сергеевны. О ней самой и ее деятельности в Гатчинском дворце и парке нам рассказала ветеран труда Государственного музея-заповедника «Гатчина» с 50-летним стажем работы, соратник и друг Аделаиды Сергеевны - Валентина Владимировна Федорова.

Валентина Владимировна пришла в редакцию не с пустыми руками. Она бережно хранит книги Аделаиды Сергеевны с дарственными надписями. И не просто хранит, а внимательно изучает – книги Ёлкиной пестрят закладками, пометками, размышлениями о прошлом и настоящем музея. Из-за газетного формата статьи приводим лишь часть интересного и эмоционального рассказа Валентины Владимировны.

Деля и её «музейная мама»

- В послевоенной истории Гатчинского дворца-музея было только два настоящих хранителя: Серафима Николаевна Балаева (1919-1960 гг.) и Аделаида Сергеевна Ёлкина (1968-1998 гг.), - начала свой рассказ В.В. Федорова. - Из 52 лет служения музейному делу Аделаида Сергеевна 30 лет посвятила Гатчине. С Ёлкиной мы трудились бок о бок, начиная с маленького кабинета в парковом павильоне «Птичник» и завершая Гатчинским дворцом. Нас с Аделаидой Сергеевной связывает почти полвека жизни, дружбы и работы. Случались у нас как трагические моменты, так и забавные истории, о которых я как-нибудь расскажу.

Аделаида Сергеевна была человеком деятельным, целеустремленным, не знающим страха бойцом.

А.С. Ёлкина родилась 4 апреля 1938 года в поселке Электростанция Приморского края, куда её родители приехали на комсомольскую стройку. В Ленинград она перебралась после окончания Педагогического института в Благовещенске.

Её карьера музейного работника началась в 1962 году в Павловском дворце-музее под руководством легендарного директора Анны Ивановны Зеленовой, которая стала для нее целым миром. Она боготворила Анну Ивановну, которую называла «музейной мамой». Не имея своих детей, Анна Ивановна, начиная с военного времени, блокадного Ленинграда помогала многочисленным своим воспитанникам. Аделаида Сергеевна была последней и самой любимой. Ей она передала свой богатейший опыт, знания, преданность музейному делу и, что немаловажно, необходимые для работы личные и деловые связи. Она ценила таланты Дели, как её называли в семейном кругу, её умение развиваться, трудиться, её упорство, способность убедить и вдохновить единомышленников. Именно Анна Ивановна рекомендовала Аделаиду Сергеевну в Гатчину, чтобы восстановить несправедливо забытый всеми дворец. Вместе с Анной Ивановной они разрабатывали планы по возрождению, музеефикации Гатчинского дворца и парков, созданию экспозиции будущих парадных залов и выставок из спасённых во время Великой Отечественной войны коллекций.

И позже только благодаря Аделаиде Сергеевне память об Анне Ивановне Зеленовой была достойно увековечена. Она настойчиво боролась за то, чтобы был сохранен её ценнейший личный архив, открыт мемориальный кабинет в Павловском дворце. Год назад в Павловске установлен памятник Анне Ивановне Зеленовой – именно такой, какого Ёлкина добивалась.

От парка культуры и отдыха – к музею-заповеднику

В 1968 году Аделаида Сергеевна стала главным хранителем в дирекции парка, которая находилась в здании бывшего павильона «Птичник» на берегу реки Колпанки, и руководителем восстановленного научного отдела, который был ликвидирован в начале 1960-х годов. А через год меня приняли первым и до 1985 года, когда был открыт Гатчинский дворец, единственным постоянным научным сотрудником, - продолжает свой рассказ В.В.Фёдорова.

В то время Дворцовый парк имел статус «Парка культуры и отдыха». Аделаида Сергеевна сразу развернула обширную работу по изучению, восстановлению парковых объектов и исторической планировки ряда районов. В поле ее деятельности попали: Придворцовые сады, парк «Сильвия», районы Адмиралтейских ворот, Турецкой палатки и острова Любви, Горбатый и Карпин мосты, павильон и колонна Орла, павильон «Ферма», Адмиралтейские и Березовые ворота, портал «Маска», Бастионная стена. В 1975 году по инициативе Аделаиды Сергеевны воссоздан уникальный Березовый домик с прилегающей территорией и реставрирован павильон Венеры. Благодаря музеефикации Березового домика и павильона Венеры Дворцовый парк вновь приобрел музейную категорию и возможность финансирования в этом направлении, в том числе для приобретения музейных предметов.

Аделаида Сергеевна была достаточно сложным человеком, амбициозным. И это понятно, иначе бы она ничего не добилась. При этом она постоянно находилась под дамокловым мечом – начальство ей объявляло выговоры, лишало премий, пыталось уволить. Скульптуру подняла со дна Белого озера – выговор, Березовый домик восстановила – выговор... Но она не сдавалась! И примером стойкости для неё были коллеги военного времени.

В результате в 1995 году подготовленные научным отделом под её руководством многочисленные архивные, иконографические, археологические и другие необходимые материалы легли в основу законодательных документов по присвоению Гатчинскому дворцу и парку статуса «Государственного историко-художественного музея-заповедника».

«Мой дворец»

Именно Аделаида Сергеевна взяла на себя титанический труд по освобождению здания дворца от непрофильного использования, и в 1976 году реставраторы смогли войти в Гатчинский дворец, еще занятый НИИ «Электронстандарт».

Она вернула Гатчине Гатчинский дворец. При этом решающую роль сыграло письмо - обращение ХХV съезду КПСС о необходимости восстановления Гатчинского дворца, подготовленное ею совместно с А.И. Зеленовой. Партия, которая мешала, она же и помогла. Этот исторический документ должен экспонироваться в отдельной витрине музея, так же как фашистская надпись, оставленная на стене дворца в 1943 году. Сегодня пришло время сотрудникам музея найти письмо в партийных архивах. А как передавали письмо в Москву – это отдельная история, о которой можно прочесть в книге.

«В нашей стране можно добиться всего – надо только не жалеть своих ног и времени», - учила Анна Ивановна Зеленова. И Аделаида Сергеевна добавляла при этом: «Не пускают в дверь, полезай в форточку».

С самого начала существования наш маленький научный отдел проводил работу по сбору материалов по истории дворца: его строительству и перестройкам, интерьерам, убранству, которые использовались и до сих пор остаются ценнейшими для составления документации проектантам и реставраторам. Тогда же было много сделано для возвращения из других музеев коллекций Гатчинского дворца, спасенных в годы войны. Так обеспечивалось его настоящее и будущее.

Аделаида Сергеевна была талантливым человеком, с огромной фантазией. Мне посчастливилось слышать, как она пела романсы Рахманинова, музыку которого любила. А как она умела рассказывать с присущим ей артистизмом! Она легко, образно, увлекательно писала. В отдельных изданиях и научных сборниках ею опубликованы ранее не известные источники по истории Гатчины и Павловска. Из ее книг изданы «Сделай это для меня», посвященная А.И. Зеленовой, «Гатчина» - из серии «Города России» и последняя «Мой дворец», которая стала её исповедью и своеобразным завещанием.

Ее женским идеалом стала императрица Мария Федоровна, супруга императора Павла I, хозяйка Павловска. Книгу «Венценосная художница» о Марии Федоровне, подаренную мне, она подписала: «Дорогой моей Ваве, без которой эта книга не увидела бы свет». Хотя я ей помогла с иллюстрациями, это было большое преувеличение.

Самым счастливым для нас стал день 8 мая 1985 года, когда Гатчинский дворец-музей открыл свои первые залы, а затем и выставки из коллекций дворца. Настойчивость Аделаиды Сергеевны, способность идти вразрез с мнением многих, в том числе чиновников от культуры, умение убедить, повести за собой сделали почти невозможное - Гатчинский дворец был открыт и занял историческое место в «жемчужном ожерелье» пригородов Санкт-Петербурга.

В последующие годы у главного хранителя дворца тоже было много работы.

Память

В 1998 году Аделаида Сергеевна была вынуждена перейти на работу в родной ей Павловский дворец-музей. В Гатчине те, кого она пестовала, кому могла бы передать дело своей жизни, поступили очень некрасиво, жестоко… Даже в иной мир она унесла эту обиду.

Уверена, оставаясь в Гатчинском дворце, она, как бескомпромиссный главный хранитель, боролась бы за сохранение уникальных наборных паркетов, ценнейшие породы дерева для которых доставались с большим трудом, стоили немалых средств и укладывались опытными мастерами, а сегодня покрыты бог знает чем ярко-синего цвета. За возврат предметов убранства в новые отреставрированные залы против замены их современными копиями. За качество реставрационных работ… Да, с ней современному руководству музея было бы нелегко!

Уверена, что пришло время установить в Гатчинском дворце мемориальную доску Аделаиде Сергеевне Ёлкиной, как это было недавно сделано Серафиме Николаевне Балаевой.

…Я была у Аделаиды Сергеевны в больнице в её последний день, как могла, ободряла. Несмотря на тяжесть заболевания, она говорила о планах на будущее, о новых книгах.

Аделаиду Сергеевну похоронили в Павловске недалеко от могилы её любимой наставницы Анны Ивановны. Сейчас, когда я перечитываю книги, пересматриваю фото и видео, мне кажется, что они по-прежнему радушно меня встретят в Павловске, мы прогуляемся по дворцу и парку, а потом пойдем «кутить» в дворцовое кафе… Анну Ивановну, Аделину Сергеевну помнят моя дочь, которой досталось их доброты, и внук, которому однажды было позволено с Аделиной Сергеевной «закрывать» залы Павловского дворца и в вечерней музейной тишине исполнить на фортепьяно сонатину Моцарта.

Валентина Владимировна Федорова много лет сотрудничает с «Гатчинской правдой». Ее глубокие исторические статьи делают нашу газету особенно интересной для читателей. Несмотря на то, что сегодня Валентина Владимировна, повторяя судьбу Аделаиды Сергеевны, оказалась вне Гатчинского дворца-музея, она остается верным ему. Желаем ей успехов на литературном поприще и ждём новых историй!

Татьяна Можаева

На фото:

· А.С. Елкина и В.В. Федорова в Гатчинской библиотеке им. Пушкина;

· А.С. Елкина и автор проекта восстановления Гатчинского дворца, архитектор М.М. Плотников;

· А.С. Елкина оформляет выставку на третьем этаже Центрального корпуса Гатчинского дворца;

· А.С. Елкина и А.И. Зеленова – воспитанница и наставница;

· Восстановление Березового домика. А.С. Елкина с проектантами и реставраторами.