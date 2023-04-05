Полицией задержан мужчина, ранивший ножом своего сына в Гатчинском районе

В этот же день в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

2 апреля 2023 года в 9.30 в поселке Высокоключевом по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 63-летний отец пострадавшего.

Установлено, что конфликт произошёл на бытовой почве.

Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.