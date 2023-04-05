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Полицией задержан мужчина, ранивший ножом своего сына в Гатчинском районе

Вечером 17 декабря прошлого года в полицию Гатчинского района Ле-нинградской области поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что в доме по Среднему проспекту в поселке Высокоключевом, где он проживает, ему нанес ножевое ранение отец.

Рубрики:  Криминал

В этот же день в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

2 апреля 2023 года в 9.30 в поселке Высокоключевом по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 63-летний отец пострадавшего.

Установлено, что конфликт произошёл на бытовой почве. 

Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.