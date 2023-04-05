Полицией задержан мужчина, ранивший ножом своего сына в Гатчинском районе
Вечером 17 декабря прошлого года в полицию Гатчинского района Ле-нинградской области поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что в доме по Среднему проспекту в поселке Высокоключевом, где он проживает, ему нанес ножевое ранение отец.
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В этот же день в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
2 апреля 2023 года в 9.30 в поселке Высокоключевом по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 63-летний отец пострадавшего.
Установлено, что конфликт произошёл на бытовой почве.
Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.
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