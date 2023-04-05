В Сиверском задержали магазинного грабителя

Установлено, что 31 марта около 9.00 в магазин вошел неизвестный, применил силу к 42-летнему товароведу, похитил товар со стеллажей торгового зала, после чего с похищенным скрылся. Ущерб оценен в 11 500 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 2 апреля у дома 61 по шоссе Крамского в поселке Сиверский Гатчинского района, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Гатчинского района по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний неработающий местный житель.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.