В Сиверском задержали магазинного грабителя
31 марта в полицию Гатчинского района поступило сообщение об открытом хищении товара из сетевого магазина в поселке Кобрино.
Рубрики: Криминал
Установлено, что 31 марта около 9.00 в магазин вошел неизвестный, применил силу к 42-летнему товароведу, похитил товар со стеллажей торгового зала, после чего с похищенным скрылся. Ущерб оценен в 11 500 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вечером 2 апреля у дома 61 по шоссе Крамского в поселке Сиверский Гатчинского района, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Гатчинского района по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний неработающий местный житель.
Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.