101 тысяча – для мошенников

Достаточно было одного телефонного разговора. Причем мошенников не смутил даже тот факт, что они ошиблись с выбором банка: дама оказалась клиенткой Сбера, а не «ВТБ», но преступники «в воздухе переобулись» и добились-таки своего. А потерпевшую такая прыть и явные нестыковки не насторожили.

2 апреля в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от 59-летней жительницы Дружной Горки. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником «ВТБ». В ходе беседы женщина пояснила, что является клиентом сбербанка. Неувязочка… Но не тут-то было: к разговору тут же подключился другой товарищ, представившийся специалистом сбербанка. Он сообщил, что с банковского счета клиентки какие-то нехорошие люди пытаются снять денежные средства. Для спасения сбережений ей необходимо перевести всё на безопасный счет.

Сказано – сделано. Не выходя из дома, через «сбербанк онлайн» дама перевела свои кровные на номер телефона злоумышленников. Вот так просто, своей рукой. Ущерб составил 101 тысячу рублей. Когда выяснилось, что «безопасный счет» принадлежит преступникам, потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.