По дорогам партизанской славы

29 марта – важная дата в истории Ленинградской области. В этот день в 1942 году в окруженные немецкими захватчиками земли прибыл легендарный партизанский обоз. Он доставил более 50 тонн провианта для жителей блокадного города из соседних Новгородской и Псковской областей. Люди буквально отдавали последний кусок хлеба ради спасения жизней тысяч ленинградцев. В честь этого события в нашем регионе ежегодно отмечается День партизанской славы Ленинградской области.

Сердцем праздника в этом году стал Лужский район, где на средства гранта губернатора была организована историческая реконструкция подвига партизан. В состав возрождённого обоза вошли 10 подвод, каждую из которых тянули лошади-тяжеловозы. На подводах – мешки с продовольствием, рядом с ними – настоящие извозчики и конюхи, своя фронтовая агитбригада… Организаторы акции в точности воссоздали не только обличие партизан, но и вооружение охраны обоза, а также детали быта героев.

Луга встретила обоз рано утром. Казалось бы, сама погода приняла участие в этой величественной реконструкции. Город заметало снегом, в какие-то моменты воздух вокруг зрителей затягивало «молоком»: было сложно разглядеть что-либо на расстоянии 100 метров от себя. Журналисты ворчали, протирая объективы фотоаппаратов, водители с трудом проезжали мимо по заметённым дорогам. А лошади шли. И партизанская песня – звучала. Как и тогда, в 1942-м году, когда наши предки смогли преодолеть более 60 километров в тылу у захватчиков, невзирая на непогоду и бездорожье…

– Когда в Ленинграде начался голод, партизаны собрали по крупицам хлеб и продукты. Они сумели пройти незамеченными по дорогам глубокого тыла. Потому что знали здесь каждую кочку, каждое болото и тропку. Самое интересное, что этот обоз оказался первым, но не последним. Жители выжженных врагом территорий как будто говорили ленинградцам: «Держитесь. Мы с вами. Мы победим», – обратился к участникам реконструкции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Почтить память героев тех лет у мемориала «Партизанская Слава» в Луге собрались активисты, жители города, делегации из Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга и Могилёвской области Республики Беларусь. В число почётных гостей вошёл Михаил Мороз: в годы войны он был юным белорусским партизаном. Сегодня Михаилу Николаевичу 96 лет. Несмотря на почтенный возраст, он добрался до Луги, чтобы отдать дань памяти своим товарищам из ленинградского партизанского края.

Впрочем, главными героями дня стали реконструкторы. Представители поискового движения годами собирали в архивах факты о партизанском обозе. Им пришлось столкнуться не только с примерами героизма партизан, но и с фактами зверств фашистов. Прознав о деятельности подполья, захватчики объявили ему войну на уничтожение. Не жалели каратели и мирное население здешних деревень.

– Вблизи деревни Бычково мы нашли землянку: своего рода жилое помещение, куда люди убегали в случае прихода фашистов. Когда в очередной раз в деревню пришли каратели, в ней пыталась скрыться местная семья. К сожалению, немцы нашли их. Забросали гранатами, а затем немецкий офицер добивал выживших выстрелами. Чтобы скрыть следы преступления, фашисты сожгли тела жертв. Мы откопали останки 11 человек. Среди убитых было 9 детей, – рассказал нам руководитель мемориальной группы поисковой экспедиции «Долина» Александр Алтухов.

Память о тех событиях поисковики сохранили в материалах выставки «Партизанский край», ставшей неотъемлемой частью реконструкции. Здесь и биография начальника колонны Фёдора Ефимовича Потапова, и детали маршрута партизан в тылу врага. От деревни Нивки в Дедовичском районе, что под Псковом, до льда Ладожского озера, по которому также прошли гружённые провизией подводы… Участники реконструкции не только изучили этот путь, но и прошли по нему своими ногами. Даже в мирное время он показался крайне непростым!

– Два года подряд мы возрождаем маршрут партизанского обоза. Проходим 50 километров на лыжах и снегоходах, держа в руках великое знамя партизанской бригады. В мероприятии участвуют внуки и правнуки тех, кто собирал обоз. Например, наш товарищ Антон, который уже не первый раз проходит полностью этот нелегкий путь на лыжах и посвящает его своему деду, – добавил Александр Алтухов.

Организаторы акции уверены, что ещё не раз вернутся в эти края: реконструкция партизанского обоза должна стать ежегодной. Как живой символ преодоления и победы русского духа, способного одолеть не только любого врага, но и саму смерть.



Александра Родионова

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