Требования прокурора исполнены

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства ООО «Нефтебаза ГАРАНТ», осуществляющего деятельность по хранению и складированию нефти и продуктов ее переработки в Гатчинском районе.

Установлено, что в нарушение требований закона проект санитарно-защитной зоны организацией не разработан и размер санитарно-защитной зоны не установлен.

В связи с допущенными нарушениями природоохранный прокурор обратился в Гатчинский городской суд с исковым заявлением об обязании ООО «Нефтебаза ГАРАНТ» устранить выявленные нарушения.

Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда исполнено, организацией разработана необходимая проектная документация.