Ленинградцев ждут на онлайн-фестивале «8 БИТ»

Темы фестиваля будут интересны и подросткам, которые решают, кем стать, и взрослым, которые хотят разобраться в сфере digital.

Специалисты Яндекса и известные блогеры расскажут, как Алиса становится человечнее и умнее, сколько сотрудников нужно для релиза приложения и как роботы помогают доставлять товары.

Здесь раскроют секреты, как в облаках придумывают и создают нейросети, которые помогают в социальных и научных проектах, например, считают рачков на Байкале. Объяснят, кто такой ML-разработчик, и раскроют секрет, как алгоритмы учатся писать тексты, а также поделятся, как креативная команда взаимодействует с разработчиками и продактами.

На фестивале можно будет поупражняться в написании кода, ощутить себя нейрохудожником, создать бота-помощника и увидеть, как разрабатывались компьютерные игры в прошлом.

В неформальной обстановке гости фестиваля поделятся, как учились на своих ошибках и какие трудности приходилось преодолевать на пути в IT.

Кроме того, Академия Яндекса проведёт дни открытых дверей партнёрских вузов и расскажет, как попасть на востребованные специальности.

Познакомиться с программой и экспертами онлайн-фестиваля «8 БИТ» можно на сайте: https://yandex.ru/8bit-fest