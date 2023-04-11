В Гатчинском районе обновят дороги

Сформировать перечень адресов, на состояние которых после нынешней нестабильной зимы у водителей были нарекания, ранее поручил глава региона Александр Дрозденко. Речь идет про выборочный ремонт асфальта крупными участками, который позволит быстро убрать колейность и деформации.

В Ломоносовском районе дорожники в мае-июне отремонтируют километровый подъезд к деревне Телези от дороги в сторону Красного Села. В Гатчинском — участок через Кезелево на трассе Елизаветино — Скворицы и часть трассы Мины — Новинка от поворота на Чащу в сторону Новинки.

Дополнительная программа дорожных ремонтов на региональных дорогах Ленобласти включает в себя 15 адресов в Ломоносовском, Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Речь идет про выборочный ремонт асфальта крупными участками, который позволит быстро убрать колейность и деформации. В общей сложности дорожники заменят почти 28 километров асфальта.