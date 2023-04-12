Гатчинская земля в истории отечественной космонавтики

Здесь проходили секретные испытания новой космической техники, а базирующийся с 1951 года на Гатчинском военном аэродроме 9-й отдельный лётно-испытательный отряд (ОЛИО) Ленинградского военного округа (командир – майор И.В. Зайдель) имел статус секретного испытательного полигона. По заданию Всесоюзного научно-исследовательского института радиоаппаратуры (ВНИИРА, ранее – НИИ-33) здесь производились испытания сложных радиолокационных и радионавигационных комплексов, радиотехнических систем посадки летательных аппаратов с использованием транспортных самолётов Ли-2, Ил-12, Ил-14, а с конца 1950-х годов - эксперименты, связанные с испытанием ракетно-космической техники. Отряд из четырёх лётных экипажей, занимал район в северо-восточной части аэродрома, примыкавший к Балтийской железной дороге. В 1958 году его командиром был назначен опытный лётчик, капитан А.К. Сафьюлин.

Гатчинцы даже не догадывались, что происходит у них по-соседству, а на аэродром нередко приезжали с инспекционными проверками известные лётчики-испытатели и конструкторы-разработчики. Неоднократно бывал здесь 1-й заместитель командующего 76-й Воздушной армией Ленинградского военного округа, трижды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Иван Никитович Кожедуб.

Из биографии лётчика Филипченко

На Гатчинском аэродроме совершенствовал своё мастерство и занимался испытанием новой техники молодой лётчик Анатолий Васильевич Филипченко (1928-2022 гг.), будущий космонавт №19, дважды Герой Советского Союза.

После окончания Чугуевского военного авиационного училища (1951 г.) он служил старшим летчиком, командиром звена в 161-м истребительном авиационном полку 130-й истребительной авиационной дивизии Ленинградского военного округа. По сведениям ответственного секретаря Гатчинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ветерана педагогического труда Татьяны Соломоновны Званской, будущий летчик-космонавт «начинал авиационную службу в нашем городе, на старом Гатчинском аэродроме». В начале пятидесятых годов он находился на испытательной работе в 9-м отдельном лётно-истребительном отряде. Вот, что рассказывал в 1972 году о своём сослуживце в газете «Гатчинская правда» Константин Алексеевич Орликов, житель нашего города:

«Путь к звёздам начался для него с бывшего Гатчинского аэродрома, на котором стояла крылатая машина молодого лейтенанта… Анатолий был ловок, крепок, без труда крутил «солнце» на перекладине, отлично стрелял. Многие завидовали его мужеству, бесстрашию. Очевидно, не зря он летал на реактивных самолётах. В части его любили, ласково называли «Филипок».

Командир экипажа А.В. Филипченко дважды побывал в космосе. Первый полет он совершил на космическом корабле «Союз-7» 12 – 17 октября 1969 года, второй – на корабле

«Союз-16» 2 – 8 декабря 1974 года. Впоследствии генерал-майор Филипченко был отмечен Государственной премией, с 1972 по 1988 год работал заместителем начальника, начальником Управления центра подготовки космонавтов.

«Аэродром в Гатчине был не простой…»

В 1962 году 9-й отдельный лётно-испытательный отряд преобразован в 196-ю отдельную лётно-испытательную эскадрилью (командир – подполковник Г.Ф. Афанасьев), находившуюся в оперативном руководстве во Всесоюзном научно-исследовательском институте радиоаппаратуры. Для укомплектования испытательной авиатехники в эскадрилью направили новые типы самолётов.

Об этом времени воспоминал военный лётчик, подполковник Александр Глебович Терехов, служивший на Гатчинском аэродроме с 1958 по 1963 годы:

«Аэродром в Гатчине был не простой. Не рядовой. Такое здесь дело делалось для страны! Мирового масштаба! Здесь испытывались авиационные и ракетно-космические приборы… Мы все время спешили. Из командировок не вылезали. Порой только на пороге успеешь поцеловать жену и дочку – и опять Чкаловская, Раменская, Байконур… Летали много, днём и ночью, на высотах от 20 до 4000 метров, доводилось бывать и в сложных метеоусловиях…»

В 1963 году 196-я отдельная лётно-испытательная эскадрилья передислоцировалась из Гатчины на Сиверский военный аэродром, где находилось девять экипажей, которые пополнялись лётчиками, переведёнными сюда из истребительной авиации. Среди них был лётчик-испытатель, командир корабля, гатчинец Михаил Терентьевич Меченков. Значительный вклад внесла эскадрилья в выполнение во Всесоюзном научно-исследовательском институте работ, связанных с развёртыванием комплекса навигации, посадки, наблюдения с отработкой и испытаниями радиотехнической системы «Вымпел» на космодроме «Байконур».

Вот что рассказывал об этом времени военный лётчик, подполковник Михаил Терентьевич Меченков, служивший на Сиверском аэродроме с 1963 по 1979 годы, входивший в состав первого отряда космонавтов:

«В 1976 году во ВНИИРА под руководством генерального конструктора Геннадия Николаевича Громова началась разработка системы для обеспечения полётов многоразовых космических кораблей. Работа была напряженная, летали везде, по всему Советскому Союзу, потому что создание необходимой техники проводилось в широкой кооперации предприятий Ленинграда и других городов. Когда работы по монтажу и испытаниям оборудования системы «Вымпел» на космодроме «Байконур» развернулись в полном объеме, силами нашей эскадрильи между Ленинградом и космодромом «Байконур» был установлен «воздушный мост». При тесном взаимодействии летных служб и экипажей с разработчиками оборудования на космодроме проводился большой объём лётных испытаний».

В дальнейшем 196-я отдельная лётно-испытательная эскадрилья была перебазирована на аэродром города Пушкин, где она находилась до своего расформирования.

С 1981 по 1984 годы на Сиверском аэродроме находился летно-испытательный центр

ВНИИРА, где проводились «закрытые» испытания системы автоматической посадки первого советского космического корабля многоразового использования «Буран». Заместителем главного конструктора по лётным испытаниям наземных и бортовых средств радиотехнической базы «Бурана» и руководителем группы испытателей был назначен гатчинец Валерий Егорович Филатов, уроженец Орловской области, выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения. Под его руководством проводились тысячи испытательных полётов на самолётах Ту-134 и Ил-14 для тестирования системы автоматической посадки корабля. Впоследствии испытания перенесли на космодром Байконур.

«Чем быстрее приближался первый полёт «Бурана», тем больше времени проводили сотрудники испытательного центра на космодроме. Мы прилетали домой на 3-4 дня в месяц, но даже эти дни проводили на Сиверском аэродроме, порой не успевая увидеться с семьей», – вспоминал ветеран Космических войск В.Е. Филатов.

15 ноября 1988 года самая большая в мире ракета-носитель «Энергия» вывела в космос 100-тонный космический корабль «Буран».

Как автора летательного аппарата «казнили» в Гатчине…

Однако космическая тема в истории Гатчинской земли имеет еще более ранние истоки. Наш город связан с именем известного народовольца и изобретателя Николая Ивановича Кибальчича (1853-1881 гг.), уроженца Черниговской губернии. По обвинению в революционной пропаганде он, будучи студентом, в 1875-1878 годах находился в Киевской тюрьме, где работал над проектом летательного аппарата, установленного по принципу ракеты и приводимого в движение ракетным двигателем. В расчётах Кибальчича было много неточностей, однако его разработки стали отправной точкой в ракетостроении.

Агент подпольной группы «Народная воля», вольнодумец Николай Кибальчич участвовал в покушении на императора Александра II в Петербурге 1 марта 1881 года, в результате которого царь был убит. Революционера приговорили к смертной казни вместе с другими народовольцами.

Удалось установить, что в 1880 году, по приглашению преподавателей Гатчинского сиротского института, Кибальчич посетил это учебное заведение.

Его имя снова оказалось связанным с нашим городом в 1967 году, когда в Гатчине проходили съёмки художественного фильма «Софья Перовская» (режиссёр – Лео Арнштам). Сцена казни цареубийц - Кибальчича, Перовской, Желябова снималась на Дворцовой площади, около дворца. Роль Николая Кибальчича убедительно сыграл актёр Борис Хмельницкий. Некоторым гатчинцам удалось «сняться» в массовых сценах картины.

Сиверским дачником 1920-30-х годов был один из основоположников советской космонавтики, академик Российской Академии наук, Герой Социалистического труда Борис Викторович Раушенбах (1915-2001 гг.), уроженец Санкт-Петербурга. Он работал вместе с главным конструктором С.П. Королёвым в области ракетной техники и освоения космоса, принимал участие в подготовке первых космонавтов, был лауреатом Ленинской премии и премии имени К.Э. Циолковского, доктором технических наук, автором многих научных трудов.

В деревне Малые Колпаны родился известный учёный, специалист в области системы управления движением ракет и космических аппаратов Леонид Иванович Каргу (1933-1995 гг.), преподаватель Военной инженерно-космической академии имени А.Ф. Можайского, доктор технических наук, профессор, автор более 200 научных трудов по гироскопии, в том числе учебных пособий для вузов.

Еще одним гатчинцем, связавшим свою судьбу с космосом, был Виталий Викторович Способин (1937-1989 гг.), выпускник средней школы №4 (1955 г.) и Ленинградского политехнического института. Он занимал инженерные должности в Москве, затем в Куйбышеве в «секретном» конструкторском бюро; участвовал в разработке и испытаниях трехступенчатой ракеты-носителя «Союз» нескольких модификаций; с 1974 года работал по космической программе в научно-производственном объединении «Энергия-1», занимался разработкой и проектированием многоразового транспортного космического корабля «Энергия-Буран». Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции и другими. В.В. Способин похоронен на Гатчинском городском кладбище.

Как при покорении Луны вспомнили Оредежские кручи…

Большой вклад в создание систем передвижения по поверхности других планет внесли сотрудники космического отдела Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного машиностроения, расположенного в пригороде Ленинграда - поселке Горелово. В 1963 году, по просьбе главного конструктора ракетно-космических систем академика Сергея Павловича Королёва, они приступили к разработкам и испытаниям автоматического самоходного шасси для «Лунохода-1» и «Лунохода-2». Успешная эксплуатация передвижных лабораторий на Луне длилась с 17 ноября 1970 года по 14 сентября 1971 года. В этой важной работе принимали участие наши земляки.

Удивительную и малоизвестную историю рассказал об этом один из участников испытания «Лунохода-1», инженер ВНИИТрансмаш Андрей Николаевич Колобовников, житель поселка Сиверский:

«Впервые в истории космонавтики на Луну доставлена автоматическая станция «Луноход-1», проложившая первую в мире колею на Луне…

Передвижение по лунной поверхности осуществлялось с помощью восьмиколесного шасси, созданного ленинградскими специалистами ВНИИТрансмаш. В работах участвовало более 500 учёных-конструкторов, технологов, испытателей, инженерно-технических работников. Главным конструктором самоходного шасси «Лунохода-1» был назначен талантливый учёный и организатор науки Александр Леонтьевич Кемурджиан.

Работали с энтузиазмом, но не обошлось без накладок… Экипаж лунохода освоился с вождением, стал ездить смелее на второй скорости. Шел обычный «лунный» рабочий день, а на Земле в это время была ночь. В большом операционном зале на экране высвечивался очередной снимок преодолённого пути. Луноход имел 300 каналов связи, по которым все специалисты имели возможность отследить всю информацию о его передвижении.

Я определял пробуксовку колес и докладывал в пульт управления луноходом. Обычная пробуксовка составляла 8-10%, и вдруг движок логарифмической линейки пошел вправо (80-90%). Я запнулся и слышу по логофону строгий голос штурмана: «В чём дело, почему не докладываете пробуксовку колес?» Отвечаю: «Что-то непонятно…» И через некоторое время уже успокоительно слышу: «Андрей, не тушуйся, мы забуксовали в кратере». Все в тревоге вскочили с мест, высыпали в коридор, стали обсуждать проблему. Доложили главному конструктору, сняли круговую панораму, чтобы определить положение лунохода…

Трое тревожных суток решалась эта ситуация. Ведущий сотрудник ВНИИТрансмаш Феликс Шпак вспомнил, как в молодости преодолевал на лыжах в Сиверской Оредежские кручи, и эти воспоминания из прошлого стали «судьбоносными» для всей программы испытания «Лунохода». Феликс Шпак предложил выводить аппарат по касательной к склону кратера. Академия наук утвердила этот проект».

Кто же ещё непосредственно принимал участие в разработках и испытаниях луноходов? Оказывается, что среди них было немало местных дачников…

Это инженер-конструктор, руководитель конструкторского бюро космического отдела ВНИИ-100 – Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного машиностроения по разработке систем передвижения планетоходов, главный конструктор самоходного шасси «Лунохода-1» и «Лунохода-2» Виктор Иванович Комиссаров (1934-2009 гг.), лауреат Государственной премии и автор многих научных трудов. Он также участвовал в разработке других аппаратов космической техники, наземных образцов вариантов марсохода, аппарата для исследования поверхности Фобоса, а также транспортных роботов различного назначения. Многие годы он жил с семьёй на даче в Сиверской.

Упоминаемый выше Феликс Павлович Шпак (1939-2007 гг.) был талантливым конструктором, руководителем группы телеметрии, начальником расчётно-теоретического сектора космического отдела ВНИИТрансмаша. Это он «проектировал» физическое и математическое моделирование движения «Лунохода-1», проводившегося на испытательных полигонах полуострова Камчатка и пустыни Каракумы; занимался подготовкой экипажей «Лунохода-1» и «Лунохода-2» к эксплуатации на Луне, а затем ушел на преподавательскую работу, заведовал кафедрой Санкт-Петербургской государственной академии сервиса и экономики. Кандидат технических наук, автор более 180 научных трудов и патентов на изобретения, автор «Гимна луноходцев» (1970 г.) Ф.П. Шпак тоже был сиверским дачником.

Начальник конструкторского бюро космического отдела ВНИИТрансмаша по разработке узлов управления и отдельных механических систем «Лунохода-1» и «Лунохода-2», другой аппаратуры космической техники Георгий Николаевич Корепанов (1935-2022 гг.) с юности профессионально занимался альпинизмом, совершил восхождения на все семитысячные вершины СССР, в 1970 году удостоен почетного звания «Снежный барс». Г.Н. Корепанов организовал секцию альпинизма в стенах родного института, был судьёй по альпинизму республиканской категории, всего он совершил 74 восхождения!

На берегу Орлинского озера, в деревне Заозерье Гатчинского района он построил дачный дом, где проводил свободное время. Здесь же, по-соседству, проводили летние месяцы на дачах и другие испытатели луноходов.

Сиверским старожилом является автор воспоминаний о передвижении планетохода по лунной поверхности Андрей Николаевич Колобовников (род. в 1938 году), выпускник Сиверской средней школы №1 и Ленинградского политехнического института. Он был сотрудником лаборатории ходовой части «Лунохода-1» и «Лунохода-2» в космическом отделе ВНИИТрансмаша, затем работал инженером.

В начале девяностых годов вместе с супругой, Светланой Павловной, А.Н. Колобовников организовал культурно-патриотический благотворительный общественный фонд «Моя малая родина», который проводил большую работу с ветеранами и молодежью как в родной Сиверской, так и на территории других памятных мест Боевой славы Великой Отечественной войны. В 2010 году за заслуги перед космонавтикой Андрей Николаевич награждён медалями имени Г.С. Титова (2007 г.) и имени

А.Л. Кемурджиана (2010 г.). Неугомонным остаётся ветеран труда и в наши дни, всё так же занимаясь общественной работой, публикуя воспоминания и очерки на историко-патриотические темы на страницах местной прессы. Его внук, учащийся Святослав Тищенко, решил связать свою судьбу с авиацией…

Андрей Бурлаков