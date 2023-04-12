«Ладога» ждет молодых экоактивистов и волонтеров

«В этом году центральными темами форума стали туризм и патриотическое воспитание. Форум призван сформировать патриотическое сознание молодёжи для раскрытия туристского потенциала территории страны. Мы рассчитываем, что участники форума получат навыки и компетенции в сфере патриотического воспитания, гражданственности и осознанности, обучатся комплексным технологиям для создания маршрутов и мероприятий, призванных развить молодёжный и доступный внутренний туризм», — отметила председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Регистрация на форум открыта на платформе «Росмолодёжь.События» до 12 июля.

Участниками «Ладоги» станут 750 молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет: специалисты сферы туризма и логистики, эковолонтёры, архивисты, краеведы, библиотекари, сотрудники музеев, руководители и активные участники духовно-просветительских молодёжных сообществ, молодые учёные и преподаватели вузов, представители автомототуризма и караванинга и участники движения «Волонтёры Победы». Они смогут пройти обучение на 6 образовательных площадках: промышленного, научного и арктического туризма; культурно-познавательного туризма; активного и приключенческого туризма; экологического и сельского туризма; духовно-просветительского туризма и волонтёрства; историко-патриотического туризма. Сквозные темы форума посвятят 80-летию блокады Ленинграда, дискуссии о России и современном мире, акции «Мы Вместе».

Получить дополнительную информацию можно на странице форума в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/ladogaforum.