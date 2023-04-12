Приёмная кампания в 1-й класс

Правила приёма

Согласно приказу Министерства просвещения РФ, приём в первые классы проводится поэтапно.

1 этап проходит с 1 апреля по 30 июля. В этот период принимаются заявления родителей детей, имеющих право первоочередного или преимущественного зачисления, а также детей, проживающих на закрепленной территории.

Преимущественное право на обучение имеют дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в данной школе.

Первоочередное право на обучение предоставляется детям, имеющим право в соответствии с федеральным законодательством и проживающим на закрепленной территории: детям военнослужащих, полицейских, судебных приставов и др.

2 этап приема в 1 класс проходит с 6 июля по 5 сентября. Принимаются заявления законных представителей детей, не проживающих на закрепленной территории.

Для подачи заявлений необходимо представить:

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя;

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

Подать заявление можно на портале «Современное образование Ленинградской области», в МФЦ и непосредственно в школе.

Новшество 2023 года

В этом году появилась дополнительная возможность подачи заявления на прием в 1 класс – через «Госуслуги».

Также отличие этого года – срок начала рассылки приглашений на прием документов от законных представителей ребенка общеобразовательной организацией. Для подавших заявления на 1 этапе приглашения будут высылаться со 2 мая (не ранее 30 дней с начала приема), но не позднее 30 июня.

Для подавших заявления на 2 этапе приглашения будут рассылаться не ранее 11 июля, т.е. через 5 дней после даты начала этапа, и не позднее 5 сентября.

После получения приглашения на первом этапе в общеобразовательную организацию предоставляются:

- копия документа, удостоверяющего личность родителя;

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

а также документы, подтверждающие право подачи документов на 1 этапе:

- копия свидетельства о рождении брата или сестры в случае использования права преимущественного приема на обучение;

- копия документа о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства;

- копии документов, подтверждающих право первоочередного или преимущественного приема.

Если требуется обучение по адаптированной образовательной программе, предоставляется копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Если ребенок младше шести с половиной или старше восьми лет, родители должны предоставить разрешение о приеме ребенка в первый класс.

- Согласно приказу Министерства просвещения РФ, получение начального общего образования в школах начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей комитет образования Гатчинского района вправе разрешить прием детей в школу на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, – прокомментировала Наталья Быстрых. – Родителям нужно обратиться в комитет образования за разрешением и предоставить свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), документ о регистрации, заключение психолога и медицинскую справку формы 086-У.

На 2 этапе после получения приглашения необходимо предоставить все вышеперечисленные документы, за исключением документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в общеобразовательную организацию.

Подробную информацию о правилах приема в 1 класс 2023 года можно получить на официальном сайте комитета образования Гатчинского района в разделе «Запись в школу», а также по телефону «горячей линии» (81371) 205-93. Кроме того, информация о правилах приема в 1 класс 2023 года представлена и на официальных сайтах школ.

Нередко у родителей возникают проблемы при подаче заявлений в 1 класс. Самые типичные из них:

- заявление подано не в ту образовательную организацию;

- указан не тот год обучения;

- в заявлении допущены существенные ошибки, опечатки.

В таких случаях нужно отозвать заявление и подать вновь – исправленное. В случае возникновения ошибки программного обеспечения Единого портала госуслуг (система высылает отказ) необходимо обратиться в общеобразовательную организацию или позвонить по телефону «горячей линии» комитета образования: (81371)20593.

Новостройки

В январе 2024 года планируется начало обучения в Центре образования «IQ» в микрорайоне IQ-Гатчина. Проектная мощность здания составляет 825 мест, это позволит существенно снизить нагрузку на гатчинские школы № 1 и № 9.

Также планируется открыть два ресурсных класса для слабовидящих детей (12 человек) и с расстройством аутистического спектра (6 человек) на базе Веревской средней школы в д. Малое Верево.

Дополнительную информацию о наборе можно получить на сайте комитета образования Гатчинского района в разделе «Новости» или по телефону специалистов дошкольного сектора: (813-71) 205-16.

Первые классы с адаптированными образовательными программами открываются в Вырицкой школе и в Гатчине – в школе № 11 и в начальной школе № 5.