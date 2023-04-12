Сколько времени отводить на занятия, а сколько отдыхать (а можно ли вообще отдыхать)? Как справляться с нарастающим волнением? На эти и многие другие вопросы отвечали педагоги-психологи Центра психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС) и психологических служб образовательных организаций Гатчинского муниципального района в рамках единого методического дня «День образовательных интенсивов», проводимых методической службой ЦПМСС.

В январе 2023 года состоялась первая встреча из цикла бесед выпускников с психологами по теме «Видеть цель! Верить в себя!» - как в фильме «Чародеи», где учили проходить сквозь стены – такая красивая метафора преодоления препятствий. А экзамен – это как раз серьезное испытание, через которое выпускники должны будут пройти.

«Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий» - такой разговор состоялся с педагогом-психологом Гатчинской школы №2 Натальей Владимировной Мординсон.

Наталья Владимировна постаралась ответить на вопросы:

- Какими свойствами, параметрами должна обладать цель, чтобы быть реально достигнутой?

- Существуют ли хорошо или плохо сформулированные цели.

- Какие проблемы с постановкой цели могут возникнуть у выпускников?

- Цель «Сдать экзамен» - это хорошая цель или нет? Как сейчас говорят – «Годная»?

- Как цель может повлиять на результат?

Педагог-психолог затронула тему страха перед экзаменами, помогла ребятам разобраться, что такое страх реальной опасности и невротический страх, предложила психологические приемы борьбы со своими страхами.

В марте 2023 года педагоги-психологи ЦПМСС М.И. Трошагин и Н.В. Терешина в формате интервью постарались раскрыть тему «ЕГЭ: три этапа на пути к успеху». Наталья Валерьевна выделила три этапа подготовки к экзаменам:

- длительный,

- за несколько дней до экзамена;

- в день проведения испытания.

Специалисты предложили выпускникам и их родителям психологические приемы, которые можно использовать на каждом из этих этапов для успешной сдачи экзаменов. Педагоги-психологи уделили особое внимание здоровьесберегающим технологиям во время этого сложного периода, обозначили упражнения, помогающие выпускникам почувствовать себя уверенней, поверить в свои силы, мобилизоваться в стрессовой ситуации.

Во время онлайн встреч с педагогами-психологами старшеклассники и их родители имели возможность задать интересующие их вопросы, поделиться своими тревогами и получить на них исчерпывающие ответы.

Видеоматериалы вебинара размещены на сайте методического объединения педагогов-психологов Гатчинского муниципального района и на официальной страничке ЦПМСС в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/public195797126?w=wall-195797126_93

А.В. Романова, заместитель директора ЦПМСС»