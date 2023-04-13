Ленобласть увеличивает производство яиц

Комитет по АПК подвел итоги работы отрасли птицеводства за первый квартал. В регионе произведено 840 млн штук яиц.

Продукция отправлена в торговые сети, где в преддверии православного праздника Пасхи особым спросом пользуются яйца белого цвета.

Ленинградская область является одним из крупнейших производителей яиц белого цвета в России, выпуск которых составляет порядка 60% от общего объема.

Обеспеченность жителей области яйцами составляет 590%, что делает область ведущим поставщиком свежих яиц и продукции переработки в регионы России и за рубеж.

Важность сохранения экспорта сельзопродукции при полном обеспечении внутреннего спроса подчеркивает президент России Владимир Путин. В апреле в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» президент отметил, что экспорт сельхозпродукции вырос в разы, а импорт — сократился. При этом сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль.

Ленинградская область уже более 10 лет занимает первое место в России по производству яиц. По итогам 2022 года выпушено 3,5 млрд штук. Это 9% яиц всей России и 75% яиц — Северо-Запада.