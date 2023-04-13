Первое получение паспорта в России станет особенной церемонией

Уже в этом учебном году свои первые паспорта в ходе таких церемоний получат свыше 500 тысяч подростков во всех 89 регионах страны.

«Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства – это было лишь формальностью. Уверен, первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Именно поэтому масштабы нашей акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 млн ребят», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

Первыми участниками акции стали сотни ребят из разных регионов страны. Получить важнейший документ гражданина в новом формате смогли школьники, имеющие достижения в спорте и науке, а также проявляющие активность в работе региональных отделений «Движения первых». Также среди тех, кто сделал важный шаг во взрослую жизнь – авторы лучших эссе на тему «Почему я люблю свою Родину» и дети участников специальной военной операции.

Эти же критерии станут основными и в дальнейшем при реализации программы, а каждый этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!» будет приурочен к знаковым датам России.





Фото - из архива "Гатчинской правды"