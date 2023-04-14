Ленобласть — в лидерах России по поддержке догазификации

Участники штаба обсудили ход выполнения программы догазификации в регионах. Александр Новак обратил особое внимание на необходимость оперативного выполнения поручений Президента России Владимира Путина по вопросам субсидирования работ по проведению газа внутри участков домохозяйств и закупки оборудования для отдельных категорий граждан, а также соблюдения 30-дневных сроков согласования необходимых документов для ускорения прокладки газопроводов. Он подчеркнул, что следует предлагать комплексную услугу, включающую прокладку по участку, покупку и монтаж оборудования отечественного производства по госрасценкам. Ленинградская область исполняет эти поручения.

«Сейчас максимальный размер субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуального жилого дома, в Ленинградской области составляет 300 тысяч рублей при выполнении газификации частных домов любой площади, находящихся в собственности ветеранов и (или) инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, или тех, где такие категории жителей прописаны. 200 тысяч рублей – при газификации частных домов любой площади, собственники которых или их родственники относятся к льготной категории граждан: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи, почетные жители Ленобласти, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. 180 тысяч рублей – при газификации прочих индивидуальных домовладений площадью не более 200 кв. м», ― подчеркнул председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

Субсидией по-прежнему могут воспользоваться жители Ленинградской области, прописанные по месту жительства в частном доме региона не меньше года. Часть средств может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа. Оставшиеся средства субсидии идут на затратные работы — проведение трубы по участку и разводку по дому.