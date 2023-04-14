Ленобласть помогает на старте молодым бизнесменам

Гранты предоставляются в рамках национального проекта «Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Получателями становятся молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет, зарегистрированные на территории 47-го региона и прошедшие обучение Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

В настоящее время уже одобрены и реализуются проекты, получившие господдержку. Например, предприниматель из Всеволожска развивает свою видеостудию, чтобы работать с корпоративными заказчиками, молодой педагог в Выборге открывает репетиторский центр, а в Тихвине появится новое арт-пространство, где будут проходить мастер-классы, лекции и встречи для взрослых и детей, мероприятия для семейного досуга. Молодежь создает интернет-магазины, открывает пекарни, спортивные, бьюти-студии.

Прием заявок на гранты ― до 17 апреля включительно (до 24:00) через систему приема заявок с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

С начала 2023 года свои бизнес-идеи защитили и получили гранты 68 молодых бизнесменов Ленобласти. Сегодня комиссия рассматривает еще 16 проектов. На молодежные гранты в этом году направлено почти 50 млн рублей.

Комиссия по рассмотрению проектов состоится 20 апреля в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 3А, БЦ «Лада» (9 этаж).