В Гатчинском районе обновят «дачные» дороги

Из них три региональные: трасс Чаща — Кремено (6 километров) в Гатчинском районе, Ящера — Дивенская — Кузнецово (5 километров от Красного Маяка в сторону Дивенской) в Лужском районе и почти 5 километров подъезда к деревне Захожье в Тосненском районе.

Также обновятся три муниципальные дороги: участок подъезда к деревне Славянка в Кировском районе, въезд в массив «Красницы» в Гатчинском районе и дорога Выборгское шоссе — Пасторское озеро во Всеволожском районе. Ремонтировать региональные трассы будет «Ленавтодор», муниципальные — местные администрации, получив субсидию от региона. Работы будут выполнены в течение лета.

Соглашение между Ленобластью и Санкт-Петербургом о ремонте подъездных дорог к городским садоводствам было подписано в конце прошлого года. Его готовили областной дорожный комитет и петербургское Управление по развитию садоводства и огородничества. В большой перечень на ближайшие три года вошла 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Объём финансирования составляет порядка 1,3 млрд рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга.

«До конца года этот перечень будет уточнён и дополнен новыми дорогами. Главный критерий очерёдности ремонта — количество земельных участков, зарегистрированных в каждом конкретном СНТ», — добавил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.