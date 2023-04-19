АО «ЛОЭСК» обеспечило электроэнергией стадион «Спартак» в Гатчине

Как сообщили в пресс-службе ЛОЭСК, общая мощность энергопринимающих устройств составила 233 кВт. Для присоединения объекта были построены и введены в эксплуатацию две кабельные линии 0,4 кВ общей длиной 800 метров с установкой кабельного делителя на границе участка заявителя, также произведена реконструкция трансформаторной подстанции.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим выразила благодарность АО «ЛОЭСК» за оперативное подключение социально значимого спортивного объекта.

- Надежное электроснабжение и исполнение обязательств по технологическому присоединению, особенно социально значимых объектов – приоритетное направление компании АО «ЛОЭСК. Весь комплекс работ энергетики из Южного филиала выполнили в кратчайшие сроки. Сейчас объект функционирует по временной схеме подключения, в том числе строительный городок. Когда завершится реконструкция, стадион переведут на постоянную схему питания, - рассказал генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Демин.

Напомним, что стадион после обновления сможет принимать соревнования всероссийского уровня, станет площадкой для тренировок профессиональных спортсменов, в том числе футбольного клуба «Ленинградец». На объекте появятся комфортабельные раздевалки и душевые, отдельные помещения для тренеров и судей будут расположены как под трибунами, так и в отдельном модульном здании со спортивными залами.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».