В Гатчинском районе задержан гражданин сопредельного государства, находящийся в межгосударственном розыске

В феврале 2015 года обвиняемый, являясь представителем по продажам, совместно со своими знакомыми, используя свое служебное положение присвоил полученные от клиентов денежные средства в размере более 2 млн рублей, после чего с места преступления скрылся.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – заключение под стражу, решается вопрос о передаче его инициатору розыска.