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В Гатчинском районе задержан гражданин сопредельного государства, находящийся в межгосударственном розыске

18 апреля в 15.30 в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у дома 76 в п. Новый Учхоз Гатчинского района Ленинградской области задержан находящийся в межгосударственном розыске 56-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, обвиняемый на территории своего государства в совершении преступления, которое соответствует ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Рубрики:  Криминал

В феврале 2015 года обвиняемый, являясь представителем по продажам, совместно со своими знакомыми, используя свое служебное положение присвоил полученные от клиентов денежные средства в размере более 2 млн рублей, после чего с места преступления скрылся.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – заключение под стражу, решается вопрос о передаче его инициатору розыска.