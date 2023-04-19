«В IT – и точка». В Санкт-Петербурге пройдет бесплатная конференция по профессиям будущего

Давно мечтаете работать в IT, но не понимаете, куда пойти и с чего начать учиться? Для всех, кто хочет получить востребованную профессию будущего, 22 апреля в Чебоксарах пройдет бесплатная конференция «В IT – и точка».

Что даст конференция?

● Живое общение с крутыми специалистами-практиками IT-сферы.





● Честное объяснение, как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере (спойлер: вообще любые – в IT много гуманитариев), как определиться с первым и каждым следующим шагом.

● Актуальные знания без воды и инфоцыганства.

● Вектор развития. Проанализируем, какие специалисты будут в тренде и цене даже через 10 лет, и поможем определиться с выбором.

● Расскажем о проектах государственной поддержки в республике.

● Подскажем, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом.

А ещё – шанс выиграть сертификат на бесплатное образование в академии, а также крутые призы от партнеров конференции.

С докладами выступят эксперты, которые имеют реальный опыт в IT сфере, – действующие айтишники, руководители, HR-специалисты.

Организатор конференции – компьютерная академия TOP. С 1999 года здесь готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.

Чтобы принять участие в конференции:

● зайдите на официальный сайт «В IT – и точка»,

● нажмите «Зарегистрироваться»;

● введите контактные данные и приходите на конференцию.

Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено. Конференция состоится в субботу 22 апреля 2023 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола 2, Пространство KOD. Начало регистрации в 10:00.

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