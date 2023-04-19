«В IT – и точка». В Санкт-Петербурге пройдет бесплатная конференция по профессиям будущего
Участники получат дельные советы от экспертов рынка и узнают секреты успешной работы в IT.
Давно мечтаете работать в IT, но не понимаете, куда пойти и с чего начать учиться? Для всех, кто хочет получить востребованную профессию будущего, 22 апреля в Чебоксарах пройдет бесплатная конференция «В IT – и точка».
Что даст конференция?
● Живое общение с крутыми специалистами-практиками IT-сферы.
● Честное объяснение, как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере (спойлер: вообще любые – в IT много гуманитариев), как определиться с первым и каждым следующим шагом.
● Актуальные знания без воды и инфоцыганства.
● Вектор развития. Проанализируем, какие специалисты будут в тренде и цене даже через 10 лет, и поможем определиться с выбором.
● Расскажем о проектах государственной поддержки в республике.
● Подскажем, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом.
А ещё – шанс выиграть сертификат на бесплатное образование в академии, а также крутые призы от партнеров конференции.
С докладами выступят эксперты, которые имеют реальный опыт в IT сфере, – действующие айтишники, руководители, HR-специалисты.
Организатор конференции – компьютерная академия TOP. С 1999 года здесь готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.
Чтобы принять участие в конференции:
● зайдите на официальный сайт «В IT – и точка»,
● нажмите «Зарегистрироваться»;
● введите контактные данные и приходите на конференцию.
Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено. Конференция состоится в субботу 22 апреля 2023 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола 2, Пространство KOD. Начало регистрации в 10:00.