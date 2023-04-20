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Боевой характер

Военнослужащий с позывным «Лампа» является инструктором боевой подготовки. С декабря прошлого года он готовит мобилизованных военнослужащих на специальности штурмовиков.

Рубрики:  Общество

«Обучаем их в первую очередь грамотным владением оружием, перемещению на поле боя, управлению огнем», – говорит «Лампа».

Инструктор отмечает боевой характер мобилизованных: «В принципе, ребята все боевые, все знают, зачем сюда приехали. И все настроены на победу».


#службапоконтракту