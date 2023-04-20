Более 60% старшеклассников определились с будущей профессией

Эксперты провели опрос среди 196,5 тыс. учеников 6-11 классов. Из четырехсот предложенных профессий школьники чаще всего выбирали такие, как Backend-разработчик; графический дизайнер; программист; художник; Data scientist; повар; актер или актриса; дизайнер одежды; спортсмен; DevOps-инженер; мастер маникюра; психолог; архитектор; косметолог; Frontend-разработчик. При этом в 6-7 классах ученики чаще выбирают профессии, связанные с культурой и искусством. А в 8-11 классах больше тяготеют к инженерному делу, созданию новых технологий и техническим наукам.

Исследователи предложили 20 тыс. школьников оценить свою уверенность в выборе профессии. Больше половины тех, кто после 9 класса планирует поступать в колледж, а после 11 класса — в вуз, настроены на долгосрочное развитие в выбранной сфере, серьезное отношение к обучению и дальнейшую работу по профессии. Чем старше ученик, тем выше определенность как в выборе профессии, так и в достаточном для нее уровне образования. В 6-7 классах полностью определились с выбором профессии и образования 24% детей, в 8-9 классе — 26%, а к 10-11 классу это число достигает 29%. 61% учеников 10-11 классов практически или полностью определились с выбором профессии и образованием.

Исследователи выяснили у 24,2 тыс. школьников, какой уровень образования они считают достаточным. Так, 34% учеников выбирают бакалавриат, а 21% — магистратуру. Два и более диплома о высшем образовании считают необходимыми 15% опрошенных, и еще 9% выбрали аспирантуру и научную степень. Предпочитают образование в колледже 21% учеников 6-7 классов и 25% учеников 8-9 классов. Не определились с должным уровнем образования 17% учеников 6-7 классов, 14% 8-9 классов и 10% 10-11 классов.

«Постоянно анализируя результаты учеников в «Билете в будущее», мы видим, насколько повышается уровень их осознанности в выборе профессий. Особенно показательны результаты среди тех, кто попал к нам в 6-7 классах. Ранняя профориентация помогла более 60% учеников к 10-11 классу полностью определиться, кем они хотят стать, и свободно ориентироваться в «дорожной карте» своей дальнейшей карьеры. При этом для нас очевидны и точки дальнейшего роста. Это усиление работы с мотивацией оставшихся 40% учеников. Актуализация методик с учетом полученных результатов исследований. И, конечно же, привлечение внимания школьников к ключевым отечественным отраслям, которые постоянно нуждаются в притоке свежих квалифицированных рабочих кадров», — комментирует Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Аналитики также выяснили предпочтительные для школьников способы знакомства с будущей профессией. Эксперты предложили 615,3 тыс. учеников 6-11 классов отметить наиболее предпочтительные из 16 различных способов получения информации о профессиях. На первом месте оказалось взаимодействие с профессионалами и работодателями (мастер-классы, разговор с представителем профессии, экскурсия на место работы, стажировка, практика) — 32%. На втором — получение информации в интернете, в том числе в соцсетях и у блогеров — 25%. Почти столько же (24%) суммарно набирают кружки, секции, курсы, занятия и уроки при различных образовательных организациях (школа, СПО, вуз).

Также исследователи зафиксировали высокий уровень подверженности заблуждениям о дальнейшей карьере. Самые популярные из них связаны с зависимостью уровня дохода от престижности профессии, высоким влиянием статуса учебного заведения на дальнейшую карьерную траекторию и сложностью построения карьеры после СПО, т.к. колледжи, по мнению некоторых опрошенных, не престижны и туда «идут одни двоечники». Наиболее подвержены заблуждениям школьники 6-7-го класса, среди них 54,3% опрошенных доверяют мифам. В 8-9 классах заблуждаются — 41,1%, а в 10-11 классе — 52%.

«Ключевая задача современной профориентационной работы — развитие карьерной грамотности у школьников. Даже если подросток уверен в выборе будущей профессии, это еще не значит, что он рассмотрел все перспективные для него варианты и хорошо понимает, как выстроить свою траекторию. Не говоря про большой процент тех детей, которые слабо ориентируются в рынке и строят свое будущее, опираясь на стереотипы и заблуждения. Поэтому так важна работа, которая позволяет формировать у школьников достоверные знания о рынке и давать навыки, которые помогают в самоопределении и реализации своих талантов», — комментирует Виталий Алтухов, директор по разработке и исследованиям «Профилум».