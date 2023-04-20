Где 21 апреля отключат свет в Гатчинском районе

Гатчинскую гимназию им. К.Д. Ушинского можно назвать наследницей великого педагога. Именно в стенах бывшего Сиротского института Константин Дмитриевич обрёл своё истинное призвание. Именно в Гатчине были заложены основы его педагогической системы, наложившей отпечаток на всю последующую историю России. О великом наследии Ушинского, о том, какую роль оно играет в современной российской школе, мы поговорили с директором Гатчинской гимназии, заслуженным учителем России Александром Николаевичем Сергеевым.