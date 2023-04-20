Где 21 апреля отключат свет в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах в пятницу, 21 апреля, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
21.04.23 с 11:00 до 15:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы.
21.04.23 с 10:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Нижняя,
д. Гяргино,
КП Золотые ключи.
21.04.2023 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
д. Порожек,
д. Савкино,
д. Борисово,
д. Клетно,
д. Б. Слудицы, ст. Слудицы,
д. Введенское,
д. Горки.
21.04.2023 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул. Совхозная, ул. Кутышева, ул. Строительная, ПМК-8, СТО "Верево ЛКФ, Совхоз, контора, гаражи, заправка, Киевское шоссе д.10-24, газовая заправка, строй товары.
21.04.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверский ГП:
д. Старосиверская, котельная, д/с, д.64, ижс от ТП-1571.
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