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Где 21 апреля отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах в пятницу, 21 апреля, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21.04.23 с 11:00 до 15:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы.

 

21.04.23 с 10:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Нижняя,

д. Гяргино,

КП Золотые ключи.

 

21.04.2023 с 10:00 до 17:30

Вырицкое ГП:

д. Порожек,

д. Савкино,  

д. Борисово,

д. Клетно,

д. Б. Слудицы, ст. Слудицы,

д. Введенское,

д. Горки.

 

21.04.2023 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Малое Верево, ул. Совхозная, ул. Кутышева, ул. Строительная, ПМК-8, СТО "Верево ЛКФ, Совхоз, контора, гаражи, заправка, Киевское шоссе д.10-24, газовая заправка, строй товары.

 

21.04.2023 с 10:00 до 18:00    

Сиверский ГП:

д. Старосиверская, котельная, д/с, д.64, ижс от ТП-1571.     