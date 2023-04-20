Ленинградские школьники изучают технологии будущего

Урок провели председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник и доктор физико-математических наук, руководитель научной группы «Квантовая поляритоника» Российского квантового центра Алексей Кавокин.

«За квантовыми технологиями — будущее. Прорыв ожидается не только в IT-сфере. Квантовые технологии существенно повлияют на транспортную систему, медицину, кибербезопасность и другие отрасли. Несомненно, специалисты в этой сфере будут высоко цениться на рынке труда», – приветствовал ребят председатель комитета цифрового развития ЛО Андрей Сытник.

Руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Кавокин рассказал ребятам, что такое квантовые технологии и как с их помощью многие отрасли становятся безопаснее и технологичнее, кто в России занимается развитием технологий будущего и как стать частью квантовой команды страны.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно проводится Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими ИТ-компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». В 47-м регионе «Урок цифры» проходит при поддержке комитета цифрового развития Ленинградской области.