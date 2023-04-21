На каникулах – онлайн курсы программирования

Выбрать курс и подать заявку на летние бесплатные образовательные программы проекта «Код будущего» учащиеся 8-11 классов могут до 31 мая на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/futurecode. Ребятам доступны 19 курсов от 12 ведущих ВУЗов и ИТ-компаний: можно изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, языки PHP, JavaScript и многое другое.

Курсы состоят из 4 модулей по 36 академических часов: летом в ускоренном формате можно освоить первые 2-3 модуля, остальные — осенью. Успешно сдав экзамены, школьники получат сертификат об окончании курса. Обучение бесплатное.

Проект «Код будущего» реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», инициированного по указу президента России Владимира Путина. Благодаря проекту к 2030 году языки программирования освоят около 1,2 миллиона российских школьников. В 2022 году около тысячи ленинградских школьников приступили к обучению на курсах проекта «Код будущего».