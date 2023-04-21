Почта России помогла 1 876 жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области вступить в регистр доноров костного мозга

Раньше, чтобы войти в регистр, необходимо было сдать кровь в одной из медицинских лабораторий, но они есть не во всех населённых пунктах. Развитая логистическая сеть Почты дала возможность потенциальным донорам, особенно жителям глубинки, стать участниками проекта без посещения медиков.

Сегодня для вступления в регистр достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого потенциальный донор получает в почтовом отделении набор. В нём специальные палочки, инструкция по взятию биоматериала, соглашение о вступлении в регистр, анкета о состоянии здоровья, а также согласие на обработку и передачу персональных данных. Пересылка образцов и типирование (исследование для определения генотипа) для добровольцев бесплатны.

«По нашей статистике каждые 20 минут одному человеку в России ставят диагноз: рак крови. Часто единственный шанс на спасение — это трансплантация костного мозга. Сначала проверяют родственников, но если подходящего по параметрам донора нет среди родных, то поиски ведут в регистрах потенциальных доноров. Именно поэтому, чем больше людей в регистре, чем шире география проекта, тем выше вероятность подобрать донора пациенту. Сегодня шанс найти своего генетического близнеца один на 10 000. Сотрудничество с Почтой России даёт положительные результаты и вносит свой вклад в развитие рекрутинга доноров», — комментирует ведущий координатор донорских акций Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова в Северо-Западном федеральном округе Любовь Белозёрова.

Сейчас в Национальном РДКМ данные 83 050 потенциальных доноров. Всего в РФ – порядка 200 000 потенциальных доноров костного мозга.





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