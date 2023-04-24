Детские сады набирают группы

За этот период родители в Ленинградской области уже получили 14,5 тысяч направлений.

– Всего до 31 июля планируется выдать более 22 тысяч направлений. Таким образом, к 1 сентября 2023 года в детские сады, включая воспитанников более старших групп, в регионе пойдет более 95 тысяч ребят. Однако в течение года комплектование продолжается в рабочем порядке на освободившиеся места. Всегда есть случаи отказов от места по совершенно разным причинам – переезд, переход в другой детсад, изменение жизненных обстоятельств. В таких случаях на вакантные места направления получают следующие стоящие в очереди, то есть очередь непрерывно движется, ― рассказала председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Уведомления родители получают по электронной почте, или в личном кабинете в Госуслугах. В течение двух недель мамам или папам необходимо прийти в детский сад для оформления ребенка. В случае же, если место в выбранном ими детском саду отсутствует, районный комитет по образованию предложит семье альтернативный вариант – рассмотреть его также необходимо в течение 14 дней. Если семья согласится на место в предложенном детском саду, ей выдадут в него направление. Если откажется, или не отреагирует, заявление останется на учете в комитете по образованию, а место в очереди не будет аннулировано.

Направления выдаются в соответствии с датой подачи заявления родителей, указанном в нем годом поступления, возрастной категорией ребенка, имеющимися льготами и заявленными образовательными организациями.