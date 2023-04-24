Ленобласть поддерживает самозанятых женщин

Победительницей стала Елизавета Межова из города Мурино, которая проводит по собственной системе тренировки по развивающей гимнастике для детей.

Среди финалистов также – Яна Карасова из Тосненского района, она изготавливает вручную кольца, серьги, браслеты из ювелирной смолы. А еще Анастасия Бобровицкая из Выборга и ее познавательные экскурсии «с погружением». Свой бизнес она начала как самозанятая, затем зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, а сейчас готовится получить статус социального предприятия и подавать заявку на грант.

За три года число самозанятых граждан в Ленинградской области выросло в 8 раз ― до почти 80 тыс. человек.

Темпы роста числа самозанятых растут благодаря простой и быстрой процедуре регистрации и невысоким налогам. А также цифровизации процессов по приему платежей и выдаче чеков через мобильное приложение. Получение статуса самозанятого позволяет работать легально и получать поддержку, которая стала доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

В этом году, кроме поддержки в продвижении, самозанятые в Ленобласти имеют возможность получить финансовую поддержку ― государственные микрозаймы по ставке до 5% годовых, и имущественную поддержку ― наравне с предпринимателями они могут арендовать государственное или муниципальное имущество по льготным расценкам, места в бизнес-инкубаторах и коворкингах. А также разнообразные консультационные и образовательные меры господдержки.

По информации портала о самозанятости samo-zanyatost.ru и АНО «Национальные приоритеты», которые подвели итоги реализации национального проекта в части поддержки самозанятости, за 2022 год количество самозанятых в России выросло с 3,8 млн до 6,5 млн человек.