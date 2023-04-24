В Гатчинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве супруги

По данному факту следственным отделом по городу Гатчина следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

После получения информации на место происшествия выехала следственно-оперативной группа в составе руководителя следственного отдела по городу Гатчина, следователя, следователя-криминалиста, экспертов и сотрудников полиции.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в совершении указанного преступления изобличен супруг потерпевшей 1947 года рождения. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.