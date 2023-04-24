Вывел колонну из-под огня

Однажды в ходе рейса «Деловой» попал под обстрел: «Нас начали бомбить из минометов, я так понял, а потом послышались даже танки», – говорит военнослужащий.

Но, умело управляя автомашиной, «Деловой» вывел свою колонну из-под огня: «Я был первым – и все за мной. И я по рации сообщил, чтобы все ехали быстро».

В результате его грамотных действий российские военнослужащие своевременно доставили имущество на передовую.