Вывел колонну из-под огня
Военный водитель с позывным «Деловой» рассказывает о своих боевых буднях: «Привозим все – от продовольствия до дров. Пацаны очень всегда рады там, когда привозим. Приезжаем быстро и уезжаем быстро».
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Однажды в ходе рейса «Деловой» попал под обстрел: «Нас начали бомбить из минометов, я так понял, а потом послышались даже танки», – говорит военнослужащий.
Но, умело управляя автомашиной, «Деловой» вывел свою колонну из-под огня: «Я был первым – и все за мной. И я по рации сообщил, чтобы все ехали быстро».
В результате его грамотных действий российские военнослужащие своевременно доставили имущество на передовую.
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