Бронза гатчинских волейболисток
В Выборге 22 и 23 апреля проходил Чемпионат Ленинградской области по волейболу среди женских команд. Его участниками стали 12 команд региона.
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В состав команды Гатчинского района вошли: Мария Сергеева, Мария Обухова, Варвара Грачева, Мария Баздерова, София Тимкина, Екатерина Земляницына и Анна Соловьева.
В первый день гатчинские спортсменки достойно прошли групповой этап, уступив лишь команде Выборга. Это позволило выйти в полуфинал соревнований.
Достойная игра в полуфинале Чемпионата позволила нашей команде подняться на третью ступень пьедестала почета.
Команда благодарит президента Федерации волейбола Гатчинского района Яну Бочарову и районный Комитет по спорту и молодежной политике за предоставленную возможность выступить на турнире.
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