Бронза гатчинских волейболисток

В состав команды Гатчинского района вошли: Мария Сергеева, Мария Обухова, Варвара Грачева, Мария Баздерова, София Тимкина, Екатерина Земляницына и Анна Соловьева.

В первый день гатчинские спортсменки достойно прошли групповой этап, уступив лишь команде Выборга. Это позволило выйти в полуфинал соревнований.

Достойная игра в полуфинале Чемпионата позволила нашей команде подняться на третью ступень пьедестала почета.

Команда благодарит президента Федерации волейбола Гатчинского района Яну Бочарову и районный Комитет по спорту и молодежной политике за предоставленную возможность выступить на турнире.