Участник взятия Берлина

Среди них – Никифор Иванович Герасимов (1921–2012 гг.), полковник в отставке, почетный гражданин города Гатчины, Евгений Осипович Мидин (1922–1999 гг.) из поселок Высокоключевой, Василий Павлович Государенков (1914–1995 гг.) из поселка Белогорка, Андрей Харламович Прокопенко (1926–2012 гг.) из Гатчины, Петр Кузьмич Кухно (1918–1990 гг.) из поселка Сиверский, Владимир Арсентьевич Дмитриев (1921–2016 гг.) из поселка Суйда, Ольга Георгиевна Белоусова (1924–2019 гг.) из поселка Сиверский, Борис Федорович Давыдов (1924–2005 гг.) из деревни Батово, Владимир Иванович Ковачев (1925–2004 гг.) из поселка Сиверский и другие.

Одним из таких ветеранов-фронтовиков был старейший вырицкий дачник, принимавший активное участие в общественной работе поселка, Николай Михайлович Беляев (1922–2015 гг.). Уроженец деревни Кобенево Осташковского уезда Тверской губернии, он происходил из крестьянской семьи. После окончания восьми классов Николай Беляев начинал трудовой путь сотрудником районной газеты «Ленинский ударник». Он хотел получить дальнейшее образование, увлекался спортом, был членом ОСОАВИАХИМ. Однако его планам помешала начавшаяся война.

29 июня 1941 года в Пеновском районном военкомате Калининской области добровольцем Н.М. Беляев вступил в ряды Красной армии. Он почти сразу был отправлен в действующую часть: воевал в составе 3-й минометной роты 58-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии на Северном и Карельском фронтах подносчиком боеприпасов; с 13 августа 1941 года участвовал в обороне города Мурманска.

С 16 августа 1943 года рядовой Беляев был переведен минометчиком в состав 127-й отдельной стрелковой бригады Северо-Западного фронта. В звании гвардии старшего сержанта он участвовал в освобождении города Старая Русса. Здесь 18 августа

в ходе боевых действий получил ранение, но оставался в строю до 21 августа, командуя отделением 50-мм минометов. За героизм и мужество был представлен к медали.

После лечения в госпитале старший сержант Беляев окончил офицерские классы и получил звание младшего лейтенанта. В дальнейшем он воевал в составе 756-го стрелкового полка 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии (3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт), в должности комсорга полка преследовал Невельскую группировку противника. Здесь он получил второе легкое ранение. За храбрость, проявленную в одном из сражений, в августе 1944 года награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Выписка из «Наградного листа» к этому ордену: «Комсорг полка мл. лейтенант т. Беляев в период наступательных боев хорошо мобилизовал комсомольцев на выполнение боевых приказов командования и показал пример мужества и отваги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Он своевременно заменял выбывших из строя комсоргов и лично помогал организовать комсомольскую работу во время боя.

7 августа в боях на правом берегу Айвиэкстэ (Айвиексте – река в Латвии – А.Б.) во 2-й стр. роте 1-го стр. батальона выбыли из строя оставшиеся офицеры. Находившийся там т. Беляев поднял роту в атаку и стремительно ворвался в немецкие траншеи. В том бою т. Беляев лично уничтожил из автомата 4-х гитлеровцев…»

В январе 1945 года 3-я ударная армия была переведена в состав 1-го Белорусского фронта. Командир минометного отделения младший лейтенант Беляев участвовал в освобождении города Варшава. В феврале 1945 года во время боев за польский город Вангерин он поднял солдат в атаку, за что был представлен к награде.

С 16 апреля 1945 года Н.М. Беляев участвовал в Берлинской наступательной операции, в сражениях, развернувшихся в центральной части германской столицы. 30 апреля при штурме Рейхстага Николай Беляев находился в группе прикрытия, следовавшей за группой знаменосцев Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, установивших Знамя Победы.

Николай Михайлович Беляев награжден орденами Отечественной войны 2-й степени (27.09.1944 г.) и Красной Звезды (22.04.1945 г.); медалями: «За боевые заслуги» (09.09.1943 г.), «За оборону Советского Заполярья» (05.12.1944 г.), «За взятие Варшавы» (09.06.1945 г.), «За взятие Берлина (09.06.1945 г.)», «За победу над Германией» (09.06.1945 г.) и другими. На фронте он вступил в партию.

После войны Н.М. Беляев продолжал службу на Тихоокеанском флоте, демобилизовался в звании капитана 2-го ранга. Награжден медалью «За боевые заслуги» (27.12.1951 г.), орденом Красной Звезды (30.12.1956 г.).

Впоследствии около 40 лет работал на Ленинградской трикотажной фабрике «Красное Знамя»: был бригадиром, ударником коммунистического труда, победителем социалистических соревнований, стал ветераном труда. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени (1985 г.). В летний период проживал с родными на даче в поселке Вырица.

В 2001 году после выхода на заслуженный отдых активно занимался военно-патриотической работой с молодежью, возглавлял спортивно-технический клуб, состоял членом Совета КПРФ Красносельского района г. Санкт-Петербурга. 20 февраля 2015 года президент Российской Федерации В.В. Путин вручил

в Кремле ветерану медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Скончался Николай Михайлович Беляев в Санкт-Петербурге на 94-м году жизни, похоронен на Серафимовском кладбище. 20 февраля 2016 года на доме № 41 по улице Партизана Германа в Красносельском районе, где он жил, была открыта мемориальная доска. Его биографические сведения содержатся в моей книге «Военная летопись поселка Вырица и его окрестностей. 1941–1945» (книга вторая), изданной в 2023 году.

Андрей Бурлаков