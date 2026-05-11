Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

с 12.05.2026 по 15.05.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. СНТ Дони.

12.05.2026 с 20:00 до 08:00 13.05.2026 один раз на 30 минут

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Хюттелево.

12.05.2026 с 08:30 до 08:30 13.05.2026 2 раза на 30 минут

Веревское ТУ:

д. Зайцево(частично).

13.05.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово (частично).      

12.05.2026 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское ТУ:

д. Большие Борницы,

СНТ «Борницы».

12.05.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет.