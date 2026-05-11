Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
с 12.05.2026 по 15.05.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. СНТ Дони.
12.05.2026 с 20:00 до 08:00 13.05.2026 один раз на 30 минут
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Хюттелево.
12.05.2026 с 08:30 до 08:30 13.05.2026 2 раза на 30 минут
Веревское ТУ:
д. Зайцево(частично).
13.05.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово (частично).
12.05.2026 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ:
д. Большие Борницы,
СНТ «Борницы».
12.05.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет.
