Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 мая

С большим успехом на экранах страны прошел фильм, а затем сериал «Любовь Советского Союза». Он рассказывает о драматичной и полной шекспировских страстей истории любви одних из самых известных людей той эпохи – актрисы Валентины Серовой и Героя Советского Союза, летчика Анатолия Серова. Он был асом, одним из самых знаменитых мастеров высшего пилотажа 1930-х. Но мало кто знает, что его служба начиналась в Гатчине, тогда Красногвардейске. Об Анатолии Серове и Сергее Грицевце, еще одном Герое Советского Союза, чье имя связано с нашим городом, рассказывает автор книги «Аэродромы на Гатчинской земле» Владимир Долгов.