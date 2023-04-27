Для молодых предпринимателей есть возможность научиться бизнесу онлайн и претендовать на грант

Минэкономразвития России совместно с соцсетью ВКонтакте и «Деловой средой» запускают новый образовательный проект «Мой бизнес. Первое дело». Его цель – помочь новичкам запустить свой бизнес и научиться его развивать. Обучение позволит молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно претендовать на гранты, которые предоставляются в рамках нацпроекта «Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Программа продлится 10 недель. За время обучения участники вместе с наставниками пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана, затем смогут зарегистрировать бизнес и подготовить проект, с которым можно претендовать на государственную поддержку. В программу будут встроены консультации специалистов Центра «Мой бизнес» о мерах господдержки и возможности получить грант для молодых предпринимателей в размере до 500 тысяч рублей. В Ленинградской области с начала 2023 года гранты получили уже 90 бизнес-проектов молодежи.

«Сегодня в России насчитывается более 4,6 млн индивидуальных предпринимателей и самозанятых в возрасте до 35 лет, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Безусловно, такого роста молодёжного предпринимательства мы добились в том числе благодаря системной работе с молодыми и начинающими предпринимателями», - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова и подчеркнула, что сама программа реализуется в удобных для молодежи форматах и на привычных платформах.

Участие в программе бесплатное и доступно для всех желающих. Подать заявку можно здесь https://project.dasreda.ru/pervoedelo.

Организаторы предлагают участникам привлекательные бонусы: каждый, кто пройдет программу до этапа акселератора, получит купон для запуска первой рекламной кампании на платформе VK Реклама, бесплатный допуск в закрытый клуб для предпринимателей «Деловая среда Премиум». Кроме того, за каждое выполненное задание будут начисляться баллы в приложении «Другое дело» от президентской платформы «Россия – страна возможностей», которые можно обменять на бонусы: одежда или аксессуары с символикой, подписки на онлайн-сервисы, путешествия по стране.